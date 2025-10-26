Nadir görülen bal porsuğu ile sansar kameralara yansıdı!

Türkiye'de nadir görülen bal porsuğu ile sansar Elazığ'da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde Selim Aslan'a ait evin önünde bal porsuğu ile sansar yiyecek ararken güvenlik kameralarına yakalandı.

Görüntülerde bal porsuğu ile sansar yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

Selim Aslan yaptığı açıklamada "İlk defa köyümde bal porsuğu gördüm. Çok şaşırdım" dedi.