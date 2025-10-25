Zeytin toplamak suç oldu! İsrailli askerler ve Yahudi yerleşimci Filistinliye saldırdı

Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında süren ateşkese rağmen bölgede gerilim sürüyor. İsrailli askerler ve Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

Üç İsrail askeri ve bir Yahudi yerleşimci, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’daki Beytüllahim kenti yakınlarındaki Nahalin kasabasında 65 yaşındaki Ahmed Shakarna’yı zeytin hasadı sırasında darbetti. Yanında ailesinin de bulunduğu Shakarna’ya yönelik saldırı anları kameralara yansıdı.

ÇİFTÇİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZ

Yahudi yerleşimciler, Nahalin’in yanı sıra Ramallah yakınlarındaki Kafr Malik kasabasında da Filistinlilere saldırdı. İsrail askerleri de El-Halil kenti yakınlarındaki Bekaa bölgesinde Filistinli çiftçilerin tarım alanlarına girmesini engelledi. İsrailli askerler, çiftçilere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.