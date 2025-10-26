Elazığ’da hilal ay geceye güzellik kattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elazığ’da akşam saatlerinde gökyüzünde ince bir hilal olarak beliren ay, vatandaşların dikkatini çekti. Gökyüzündeki bu doğal güzellik, izleyenleri hayran bıraktı.
Gökyüzünde zarif bir yay gibi duran hilal ay, özellikle yüksek noktalardan net bir şekilde gözlemlendi. Vatandaşlar, bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
Ayın ışığı, Elazığ’ın sokaklarını ve tarihi dokusunu aydınlatarak geceye ayrı bir huzur kattı. Gökyüzündeki bu görüntü, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi.