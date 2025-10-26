Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
20°
Yaşam
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Elazığ’da hilal ay geceye güzellik kattı

Elazığ’da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ince hilal şeklindeki ay, kenti adeta büyüledi. Muhteşem manzara geceye ayrı bir güzellik kattı.

Elazığ’da hilal ay geceye güzellik kattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
01:28
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
01:28

’da akşam saatlerinde gökyüzünde ince bir hilal olarak beliren ay, vatandaşların dikkatini çekti. Gökyüzündeki bu doğal , izleyenleri hayran bıraktı.

Elazığ’da hilal ay geceye güzellik kattı

İNCE HİLAL GÖRÜNTÜSÜ MEST ETTİ

Gökyüzünde zarif bir yay gibi duran hilal ay, özellikle yüksek noktalardan net bir şekilde gözlemlendi. Vatandaşlar, bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Elazığ’da hilal ay geceye güzellik kattı

GECEYE AYRI BİR GÜZELLİK KATTI

Ayın ışığı, Elazığ’ın sokaklarını ve tarihi dokusunu aydınlatarak geceye ayrı bir huzur kattı. Gökyüzündeki bu görüntü, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi.

TGRT Haber
