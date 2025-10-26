Elazığ’da hilal ay geceye güzellik kattı

Elazığ’da akşam saatlerinde gökyüzünde ince bir hilal olarak beliren ay, vatandaşların dikkatini çekti. Gökyüzündeki bu doğal güzellik, izleyenleri hayran bıraktı.

İNCE HİLAL GÖRÜNTÜSÜ MEST ETTİ

Gökyüzünde zarif bir yay gibi duran hilal ay, özellikle yüksek noktalardan net bir şekilde gözlemlendi. Vatandaşlar, bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

GECEYE AYRI BİR GÜZELLİK KATTI

Ayın ışığı, Elazığ’ın sokaklarını ve tarihi dokusunu aydınlatarak geceye ayrı bir huzur kattı. Gökyüzündeki bu görüntü, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi.