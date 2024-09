Kız meselesinde kan aktı! Yeni sevgili ve eski sevgili birbirine girdi: 1 ölü

24 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:37

Adana'da bir kızın eski ve yeni sevgilisi buluşup kavga etmeye başladı. İki tarafın arkadaşlarının da karıştığı kavgada 20 yaşındaki bir genç, göğsüne aldığı bıçak darbelerinin ardından hayatını kaybetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da geçtiğimiz hafta yaşanan olayda; 20 yaşındaki İlknur G. ve Berat Caner C. bir yıl önce ayrıldı. Ayrılıktan 1 yıl sonra Berat Caner C., İlknur G.'nin doğum gününü kutladığı kafeye gitti. Berat Caner C., genç kıza barışma teklifinde bulundu. Ancak İlknur G. bunu kabul etmedi.

Kafenin çıkışında İlknur G.'nin şuan ki sevgilisi Alper K. (19) ile eski sevgilisi Berat Caner C. kavgaya tutuştu. İki gencin kavga ettiğini gören vatandaşlar hemen araya girdi ve kavga sona erdi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Alper K. ile Berat Caner C. daha sonrasında telefonla konuşarak yüz yüze görüşmek için buluşma ayarladı. Bu sefer ikili yanında arkadaşlarını da getirdi. Tartışmanın yeniden kavgaya dönüşme üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Berat Caner C.'nin arkadaşı Batuhan Kolsuz göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kolsuz'un yere yığılmasıyla Alper K., sevgilisi İlknur G. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Berat Caner ve beraberindeki kişiler tarafından hastaneye kaldırılan Batuhan Kolsuz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EKİPLER GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEDİ

20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olay sonrası harekete geçen ekipler, bölgede yaptığı kamera çalışması neticesinde her iki gruptan kavgaya karışan 12 kişiyi evlerinde saklanırken yaptığı operasyonla yakaladı.

"TELEFONDA KONUŞTUĞUM SIRADA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR'

Kavganın yaşanmasına neden olan İlknur G.'nin ifadesi de ortaya çıktı.İlknur G. şunları söyledi:

"Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız mekandan çıkarken eski sevgilim ile karılaştık. Bir süre tartıştıktan sonra ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Ben telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar”

"KİMİN BIÇAKLADIĞININ FARKINA BİLE VARMADIM"

İlknur'un sevgilisi Alper K. ise ifadesinde; “Olay sırasında Berat'a sadece yumrukla vurdum. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım” dedi. Berat Caner C. ise, “Alper ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığının farkına bile varmadım. ‘Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında, yerde yattığını gördüm" diye konuştu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes Emre K., Alperen K., Tolga K., Eren A. ve Necati K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.