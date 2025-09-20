Kozmetik mağazası açılışı meydan muharebesine döndü! Kadınlar polisleri çıldırttı

Mağazanın indirimini duyan koştu, sokak trafiğe kapandı. Karaman'da takı ve kozmetik ürünleri için düzenlenen açılış kampanyası izdihama neden oldu.

Karaman'da Fenari Mahallesi 9. Sokak'ta sabahın erken saatlerinde mağaza önünde toplanan kadınlar, sokağı trafiğe kapattı.

Saat 11:00'da mağaza kepenklerinin açılmasıyla birlikte kadınlar içeri girebilmek için yoğun şekilde yarıştı.

POLİSTEN DESTEK İSTENDİ

Kadınlar açılan kepenklerle beraber mağazaya hücum edince mağaza çalışanları durumu kontrol altına almak için çaba sarf etti. Yaşanan izdihamın engellenememesi üzerine görevliler polisten yardım istedi.

Yoğunluk üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

BASIN EKİPLERİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Zaman zaman sözlü tartışmaların çıktığı izdiham sırasında bazı vatandaşlar izdihamı görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Mağaza açılışına gelen ve sokak girişine hatalı park eden sürücülere trafik ekiplerince ceza kesildi.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİREN POLİSLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Mağaza yetkilileri kepenkleri aralıklarla açarak müşterileri gruplar halinde içeri alırken, güvenlik önlemi alan bir polis mağazaya giriş yapmaya çalışan kalabalığın arasında kalarak ezilme tehlikesi geçirdi.

Güçlükle kendini dışarı atan polis, vatandaşları geri çekilmeleri için uyardı.

Polisi çileden çıkaran kadınlar yapılan uyarıların ardından geri çekildi.