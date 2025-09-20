KYK yurdundaki skandala karışanlar yakalandı! Kız öğrencilerin eşyalarını karıştırıp, mesaj attılar

İstanbul'da, bazı kız öğrenci yurtlarında kişisel eşyalara zarar verilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada kentte yurtlarda kalan bazı kişilerin kız öğrencilerin eşyasına zarar verdiği iddialarına ilişkin çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda bir ranzanın altına sosyal medya hesabını yazan O.D, aynı yurtta kalan kız öğrenciye mesaj atan H.Ü. Muğla'da, yurtta alkol aldıkları belirlenen S.A. ve M.R. ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KYK YURDUNDA NE YAŞANDI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaylarla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bugün Başsavcılığa verdiği şikayet dilekçesi ve dilekçeyle birlikte Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili sunulan belgeler üzerine harekete geçmişti.

Yurtta yaşanan olaylarla ilgisi olan şüpheliler hakkında soruşturma başlatan başsavcılık, suç delillerinin tespit edilmesi, şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından, yurda ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, yurda ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı, sürece ilişkin idari ve adli işlemlerin titizlikle yürütüldüğü belirtilmişti.