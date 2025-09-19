Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

KYK yurdundaki skandalla ilgili yeni gelişme! 3 isim görevden alındı

İstanbul Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan skandal olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Bakanlık infiale neden olan olayla ilgili derhal harekete geçti. Yaşananlar sonrası iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı. İşte detaylar...

İnfiale neden olan KYK skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tatil sonrası odalarına dönen öğrencilerin özel eşyalarının karıştırıldığını, dolaplarının kırıldığını, hatta iç çamaşırlarının bile yerlere fırlatıldığını görünce büyük şok yaşadı. Yaşananların sosyal medyaya yansıması ve büyük tepki çekmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

KYK yurdundaki skandalla ilgili yeni gelişme! 3 isim görevden alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatılmasıyla başlayan süreç sonrası 3 ismin görevden alındığı açıklandı.

KYK yurdundaki skandalla ilgili yeni gelişme! 3 isim görevden alındı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır.

KYK yurdundaki skandalla ilgili yeni gelişme! 3 isim görevden alındı

Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

