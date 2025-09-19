KYK yurdundaki skandalla ilgili yeni gelişme! 3 isim görevden alındı

İnfiale neden olan KYK skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tatil sonrası odalarına dönen öğrencilerin özel eşyalarının karıştırıldığını, dolaplarının kırıldığını, hatta iç çamaşırlarının bile yerlere fırlatıldığını görünce büyük şok yaşadı. Yaşananların sosyal medyaya yansıması ve büyük tepki çekmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmasıyla başlayan süreç sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 ismin görevden alındığı açıklandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır.

Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.