Malatya yeniden ayağa kalkıyor! 300 bininci konut teslim edilecek

11 ilde depremin izleri asrın inşa seferberliği ile siliniyor. Saatte 23, günde 550 konut üretimiyle afet konutları hızla tamamlanıyor. Önümüzdeki günlerde Malatya’da düzenlenecek törenle teslim edilen konut sayısı 300 bine ulaşacak.

Asrın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan asrın seferberliğinde sona yaklaşıldı. 11 ildeki 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişilik dev bir ekiple inşaatlar rekor hızla tamamlanıyor. Günde 550 konutun inşa edildiği bölgede 300 bininci konutun anahtarının hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Bütün şantiyelerde 24 saat çalışılacak, burası bitecek, olmazsa ben de gereğini yaparım” diyerek verdiği talimat, harfi yen yerine getirildi ve depremin izlerinin silinmesinde sona yaklaşıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ İKİZCE

Çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiği çalışma alanında, Türkiye’nin en büyük şantiyesi İkizce, kendi rekorlarını kırdı. Adıyaman İndere’yi geride bırakan İkizce TOKİ şantiyesi, en büyük şantiye oldu. 11 bin 909 konutun tamamlandığı şantiyede hedef 2025’te 27 bin 618 konutu tamamlamak. Malatya genelinde ise şimdiye kadar 35 bin bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 79 bin 420 konut ve iş yerinin tamamlanması hedefleniyor.

MALATYA'NIN KALBİ BAKIRCILAR ÇARŞISI

Kentin en önemli ticaret merkezlerinden olan, Malatya’nın kalbi olarak bilinen Bakırcılar Çarşısı yeniden ayağa kaldırılıyor. Projeyi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yürütüyor. 99 blok ve 22 adada 3.200 dükkândan oluşan merkezle ilgili bilgi veren inşaat mühendisi Sedat Taşçı “Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Murat Kurum’un son ziyaretinden sonra söylemiş olduğu gibi bütün çalışma alanlarında, iskelelerde çalışanlarımız gece gündüz demeden gayret ediyor” dedi.

İnşaat kontrol amiri Mustafa Küçük de “Yıl sonunda Malatya’nın kalbi tekrar burada atacak” ifadesini kullanırken, mimar Mahsun Yıldırım, Malatya’da yerle bir olan Polat köyünün yeniden ayağa kaldırıldığını ifade etti.

BAKAN KURUM UYARMIŞTI

Sık sık Malatya’yı ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Bakırcılar Çarşısı’nda müteahhitleri daha çok işçiyle ve 7/24 vardiya esasıyla çalışmaları için uyardı.

Bakan Kurum, “İki şantiyede de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hak ettiğiniz alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız, ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben bir ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı vesaire bitecek” diyerek uyarmıştı.

'POLATLI KÖYÜ' YENİDEN DOĞDU

6 Şubat’taki ‘asrın felaketi’nin en fazla vurduğu alanlardan biri de Doğanşehir’in Polat köyü oldu. Buradaki hasarlı binaların tamamı yıkıldı. Yerine 585 adet müstakil konut inşa edildi. Bunların 288’i hak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar, “Allah devletimizden, hükûmetimizden razı olsun. Çok güzel oldu. Gece gündüz çalışıyorlar. Daha ne olsun. Bundan daha hızlı nasıl olabilir ki” diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor.