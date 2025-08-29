Hükümetten ev kiralarını düşürecek dev hamle! 500 bin sosyal konut geliyor

Türkiye’de enflasyonun en önemli sebeplerinden biri olarak görülen yüksek kira fiyatlarını düşürmek için hükûmet yeni bir adım atıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, yıl sonunda ilk kazmanın vurulması beklenen projeyle birlikte 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Bu konutların büyük bölümü büyükşehirlerde yükselecek ve özellikle ilk evini alacak gençler, emekliler, memurlar ve dar gelirli ailelere yönelik olacak.

DEPREMİN MALİ YÜKÜ AZALIYOR

Deprem bölgesinde bugüne kadar yaklaşık 3 trilyon lira harcama yapılırken, yıl sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. 2026 başından itibaren depremin bütçeye olan yükünün hafiflemesiyle birlikte, yeni sosyal konut projelerine daha fazla kaynak aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada, “Deprem yükü hafifler hafiflemez yeni bir hamle yapacağız. Kiralar aşağı doğru gelecek” dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALIK KONUT MODELİ

Projenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise kiralık sosyal konut modeli oldu. İstanbul’un her iki yakasından başlanarak büyükşehirlerde, satılmayacak sosyal konutlar uygun fiyatlarla vatandaşa kiralanacak. Böylece dar gelirli vatandaşların kira yükü hafifletilecek.

OSB’LERİN YANINDA YENİ KONUTLAR

Hükûmetin planları arasında organize sanayi bölgelerine (OSB) yakın alanların konut yapımına açılması da var. Bu bölgelerde üretilecek konutların OSB çalışanlarına kiralanması veya satılmasıyla, şehir merkezlerinden uzak sanayi bölgelerinde çalışanların işyerlerine yakın yaşamaları sağlanacak.