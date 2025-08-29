Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Hükümetten ev kiralarını düşürecek dev hamle! 500 bin sosyal konut geliyor

Yüksek kira fiyatlarının önüne geçmek için harekete geçen hükûmet, yıl sonunda başlayacak dev konut projesiyle 3 yıl içinde 500 bin sosyal konut üretecek. İlk evini alacak gençler, emekliler, memurlar ve dar gelirli aileler desteklenecek, büyükşehirlerde ise kiralık sosyal konut modeli hayata geçirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hükümetten ev kiralarını düşürecek dev hamle! 500 bin sosyal konut geliyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 07:56

Türkiye’de enflasyonun en önemli sebeplerinden biri olarak görülen yüksek fiyatlarını düşürmek için hükûmet yeni bir adım atıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, yıl sonunda ilk kazmanın vurulması beklenen projeyle birlikte 500 bin inşa edilecek. Bu konutların büyük bölümü büyükşehirlerde yükselecek ve özellikle ilk evini alacak gençler, emekliler, memurlar ve dar gelirli ailelere yönelik olacak.

Hükümetten ev kiralarını düşürecek dev hamle! 500 bin sosyal konut geliyor

DEPREMİN MALİ YÜKÜ AZALIYOR

bölgesinde bugüne kadar yaklaşık 3 trilyon lira harcama yapılırken, yıl sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. 2026 başından itibaren depremin bütçeye olan yükünün hafiflemesiyle birlikte, yeni sosyal konut projelerine daha fazla kaynak aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada, “Deprem yükü hafifler hafiflemez yeni bir hamle yapacağız. Kiralar aşağı doğru gelecek” dedi.

Hükümetten ev kiralarını düşürecek dev hamle! 500 bin sosyal konut geliyor

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALIK KONUT MODELİ

Projenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise kiralık sosyal konut modeli oldu. İstanbul’un her iki yakasından başlanarak büyükşehirlerde, satılmayacak sosyal konutlar uygun fiyatlarla vatandaşa kiralanacak. Böylece dar gelirli vatandaşların kira yükü hafifletilecek.

Hükümetten ev kiralarını düşürecek dev hamle! 500 bin sosyal konut geliyor

OSB’LERİN YANINDA YENİ KONUTLAR

Hükûmetin planları arasında organize sanayi bölgelerine (OSB) yakın alanların konut yapımına açılması da var. Bu bölgelerde üretilecek konutların OSB çalışanlarına kiralanması veya satılmasıyla, şehir merkezlerinden uzak sanayi bölgelerinde çalışanların işyerlerine yakın yaşamaları sağlanacak.

ETİKETLER
#deprem
#enflasyon
#enflasyon
#kira
#hükümet
#sosyal konut
#sosyal konut
#sosyal konut projesi
#Büyükşehir Belediyeleri
#Ev Teknolojisi
#ev kirası
#Yeni Proje
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.