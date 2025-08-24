Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Editor
Editor
 Merve Yaz

Mavi Vatan’ın çelik kalkanlarından güç gösterisi! İstanbul Boğazı'nda guru günü

İstanbul Boğazı, tarihi bir geçişe ev sahipliği yaptı. TCG Anadolu, TCG Savanora, TCG Hızırreis denizaltısı ve Türk donanmasına ait gemiler Boğaz'dan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe'de Türk donanmasını selamladı. Görkemli tören vatandaşlar ve dünya basını tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
16:49
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
17:23

İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli geçit töreni başladı. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Mavi Vatan’ın çelik kalkanlarından güç gösterisi! İstanbul Boğazı'nda guru günü

TCG ANADOLU, İSTANBUL'A ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladı.

Mavi Vatan’ın çelik kalkanlarından güç gösterisi! İstanbul Boğazı'nda guru günü

BOĞAZ'DA SEYİR YAPACAK DONANMA UNSURLARI

Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı bulunuyor.

Mavi Vatan’ın çelik kalkanlarından güç gösterisi! İstanbul Boğazı'nda guru günü

250 ÖĞRENCİ DE GEÇİT İÇİN TCG ANADOLU'DA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

Mavi Vatan’ın çelik kalkanlarından güç gösterisi! İstanbul Boğazı'nda guru günü

TEKNOFEST Mavi Vatan boğaz geçişi programı
Vatandaşların 24 Ağustos Pazar günü rahat fotoğraf ve görüntü alabilmesi için seyir güzergâhı ve tahmini geçiş saatleri şu şekilde planlandı:

● 15:30 - Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi

● 16:00 - Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya geçişi

● 16:10 - Emirgan bölgesi

● 16:15 - Kanlıca

● 16:30 - Rumeli Hisarı

● 16:40 - Kandilli - Bebek hattı

● 16:50 - Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi

● 17:00 - Dolmabahçe

● 17:30 - Moda Sahili

● 18:00 - Caddebostan Sahili

● 18:30 - Maltepe Sahili

