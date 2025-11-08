Menü Kapat
Gündem
MHP'den sağlık sistemine yeni model önerisi

MHP, acil servis hizmetlerinden, koruyu sağlık hizmetlerine kadar pek çok konunun ele alındığı çalıştay sonrası bildirge yayımladı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 23:51

MHP tarafından "Sağlıkta Yeni Bir Bakış, Geleceğe Güçlü Adım" temasıyla düzenlenen "Türk ve Türkiye Yüzyılında Türk Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sağlık çalıştayında zaman zaman şiddet olaylarıyla gündeme gelen acil servislere polis veya jandarma görevlendirilmesi, yoğunluğun azaltılması için basamaklı sistem getirilmesi gibi önemli konular gündeme getirildi.

MHP'den sağlık sistemine yeni model önerisi

MHP'DEN SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLER


MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, bugün Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde düzenlenen "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı''nın sonuç bildirgesini açıkladı. Yurdakul, yoğunluğu, sağlıkta şiddet ve 112'ye yapılan uygunsuz çağrılar adı altında sağlıkta birçok sorun olduğunu dile getirerek, "Sağlık okuryazarlarını arttırabilmemiz için okullarda sağlık kültürü dersi konulmalı. Bir an önce önlemlerimizi almamız lazım. Sağlık dinamik bir alan. Acilde o kadar sorunlar var ki, acil servis yoğunluğu, 112'ye yapılan uygunsuz çağrılar gibi pek çok sorun var. Peki ne yapmamız gerekiyor? Acil servislerdeki yoğunluk nasıl azaltılmalı? İlk basamak öncelikle bireylerin sağlık okuryazarlığı oranı arttırılmalı. Daha sonra hastaların acil ve alan uygulaması açısından etkin bir yol uygulanmalı ve acil servise başvuran hastalara acil servisin doktoru tam yetkili olarak, daha sonra soruşturma açılmama koşuluyla uygun gördüğü tüm vakaları polikliniğe yönlendirmeli. Ayaktan başvuru yapan, acil olmayan ancak muayene gerektiğinde hastalar polikliniklerde muayene kontenjanlarına daha fazla boşluk bırakılarak muayeneleri sağlanmalı. Böylece hem hastalarımız hem de sağlık çalışanlarımız memnun kalacaklardır" diye konuştu.

MHP'den sağlık sistemine yeni model önerisi

ACİL SERVİSLER İÇİN ÇAĞRI: "POLİS GÖREVLENDİRİLSİN"

Acil servislerdeki yoğunluğun büyük bir boyutta olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Acil servisi yoran ilaç reçetelerinin raporlu ilaç değerlendirmesini acil servis yapmalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka kullanılarak yılda tam 417 milyar dolar kar sağlanmakta. Aynısını biz de yapabiliriz. Peki acil servisteki şiddeti nasıl önleyebiliriz? Birçok önlemler alındı biliyorsunuz. Her şey söylendi. Acil servislere İçişleri Bakanlığı'na bağlı protokol sözleşmesi yapılarak, polis ya da jandarma görevlendirmesi yapılmalıdır. Güvenlik görevlileri kamu personeli statüsüne geçirilmelidir" şeklinde konuştu.
Avrupa'da nüfus popülasyonunun giderek değiştiğini ve genç nüfusun azaldığını belirten Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rejeneratif tıp, rejeneratif hastalıklarda hücre bakımından umut vaat etmekte. Çünkü yaşlı nüfus artıyor, dejenerasyon artıyor. Peki bunun için ne öneriyoruz? Rejeneratif tıp merkezinin geliştirmesi ve yetkilendirmesini öneriyoruz. Biyoteknoloji sadece sağlık alan değil, tarım ve sanayide de sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı. Onun için Ulusal Biyoteknoloji Ajansı'nın kurulması gerekiyor."

