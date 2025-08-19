Murat Kapki ile Mücahit Birinci'nin cezaevindeki görüşmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı da harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüşmesinin ortaya çıkmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturmada Adalet Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

NE OLMUŞTU?

İBB hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasındaki şüphelilerden birisi olan iş insanı Murat Kapki, soruşturma kapsamında yapılan operasyonda tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti eski MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci'nin Kapki'yi cezaevinde ziyaret ederek önüne bir kağıt koyduğunu ve 2 buçuk milyon dolar karşılığında imzasını atarak tahliye olabileceğini söylediğini iddia etti. Olayla ilgili Birinci, Kapki ve Özel'den şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

AK Parti ise Birinci hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin işlemi başlatırken Birinci'den istifa kararı gelmişti.