TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
 Selahattin Demirel

Murat Kapki ile Mücahit Birinci'nin cezaevindeki görüşmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı da harekete geçti

İBB yolsuzluk dosyasının şüphelilerinden tutuklanan iş insanı Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde yaşanan görüşmeyle ilgili iddialara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re’sen soruşturma başlatmasının ardından Adalet Bakanlığı, Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

Murat Kapki ile Mücahit Birinci'nin cezaevindeki görüşmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı da harekete geçti
19.08.2025
19.08.2025
21:14

'ne (İBB) yönelik soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüşmesinin ortaya çıkmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturmada Adalet Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

NE OLMUŞTU?

İBB hakkında yolsuzluk ve soruşturmasındaki şüphelilerden birisi olan iş insanı Murat Kapki, soruşturma kapsamında yapılan operasyonda tutuklanmıştı.

Genel Başkanı Özgür Özel, eski MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci'nin Kapki'yi cezaevinde ziyaret ederek önüne bir kağıt koyduğunu ve 2 buçuk milyon dolar karşılığında imzasını atarak tahliye olabileceğini söylediğini iddia etti. Olayla ilgili Birinci, Kapki ve Özel'den şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

AK Parti ise Birinci hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin işlemi başlatırken Birinci'den istifa kararı gelmişti.

TGRT Haber
