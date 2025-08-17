Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

"İBB borsası" iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 17:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 'ye yönelik soruşturmasının tutuklu şüphelisi iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı... Mücahti Birinci ve Murat Kapki hakkındaki iddialar gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

"AİLEME DAHA ÇOK VAKİT AYIRACAĞIM"

Hakkında soruşturma başlatılan Mücahit Birinci, 'den ettiğini açıkladı. Birinci gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Birinci açıklamasında şunları kaydetti:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam"

https://x.com/birincimucahit/status/1957075124152131801

YARGIDA RÜŞVET İDDİASI

Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasıonda bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen konuşmaya dikkat çekmişti. Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürdü.

Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

1974 yılında Rize’de doğan Mücahit Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (gerçek adı Niyazi Birinci) oğludur. Babası, özellikle tarih alanındaki eserleri ve köşe yazılarında kullandığı “Yavuz Bahadıroğlu” mahlasıyla tanınmıştır. İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamlayan Birinci, ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji’nde aldı. 1998’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, 2000 yılında avukatlık mesleğine başladı.

Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

Siyasi yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri, 2021’de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilerek partinin üst yönetiminde görev üstlenmesi oldu. Ayrıca Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde, Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Kapki ile görüşen Mücahit Birinci için Cem Küçük'ten çok konuşulacak sözler: Nereden baksan skandal
Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında şoke eden diyaloglar! 'Kendini bana teslim et' dedi

Sıkça Sorulan Sorular

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?
1974 yılında Rize’de doğan Mücahit Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (gerçek adı Niyazi Birinci) oğludur. Babası, özellikle tarih alanındaki eserleri ve köşe yazılarında kullandığı “Yavuz Bahadıroğlu” mahlasıyla tanınmıştır. İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamlayan Birinci, ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji’nde aldı. 1998’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, 2000 yılında avukatlık mesleğine başladı. Siyasi yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri, 2021’de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilerek partinin üst yönetiminde görev üstlenmesi oldu. Ayrıca Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde, Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme aldı.
ETİKETLER
#ibb
#ak parti
#istifa
#yolsuzluk
#Mücahit Birinci
#Murat Kapki
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.