Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı... Mücahti Birinci ve Murat Kapki hakkındaki iddialar gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir açıklama geldi.

"AİLEME DAHA ÇOK VAKİT AYIRACAĞIM"

Hakkında soruşturma başlatılan Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Birinci gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Birinci açıklamasında şunları kaydetti:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam"

https://x.com/birincimucahit/status/1957075124152131801

YARGIDA RÜŞVET İDDİASI

Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasıonda bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen konuşmaya dikkat çekmişti. Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürdü.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

1974 yılında Rize’de doğan Mücahit Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (gerçek adı Niyazi Birinci) oğludur. Babası, özellikle tarih alanındaki eserleri ve köşe yazılarında kullandığı “Yavuz Bahadıroğlu” mahlasıyla tanınmıştır. İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamlayan Birinci, ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji’nde aldı. 1998’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, 2000 yılında avukatlık mesleğine başladı.

Siyasi yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri, 2021’de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilerek partinin üst yönetiminde görev üstlenmesi oldu. Ayrıca Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde, Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme aldı.