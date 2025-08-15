Bu detaylar ilk kez Medya Kritik'te! Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıklamalar

Türkiye ve dünya gündeminin önemli konuları ve gözden kaçan ayrıntılar TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik'te ele alınıyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda Gazeteciler Şamil Tayyar ve Cem Küçük ile birlikte TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik önemli açıklamalar ve kulis bilgilerini paylaşıyor.

İşte programda ele alınacak konu başlıkları:

- İBB yolsuzluk soruşturmasında 9. dalga operasyon… Murat Kapki’nin şok itirafları sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’le birlikte 44 kişi gözaltına alındı

- Aydın belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye transferi siyasi kulisleri hareketlendirdi. CHP’den başka istifalar olacak mı?

- Dünyanın gözü kulağı Alaska’daki Trump-Putin görüşmesinde… 6 yıl sonra ilk kez görüşecek iki lider Ukrayna’daki savaşı bitirebilecek mi?

Ayrıntılar geliyor...