Gündem
 Selahattin Demirel

Bu detaylar ilk kez Medya Kritik'te! Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıklamalar

Gündemin öne çıkan olayları ve olayları hazırlayan arka plan detayları TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te konuşuluyor. Programda İBB'ye yönelik yeni yolsuzluk operasyonundan Alaska'daki Trump-Putin görüşmesine kadar tüm konular değerlendiriliyor.

Bu detaylar ilk kez Medya Kritik'te! Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıklamalar
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 20:07

Türkiye ve dünya gündeminin önemli konuları ve gözden kaçan ayrıntılar 'de izleyicilerle buluşan 'te ele alınıyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda Gazeteciler ve ile birlikte TGRT Haber Ankara Temsilcisi önemli açıklamalar ve kulis bilgilerini paylaşıyor.

İşte programda ele alınacak konu başlıkları:

- İBB yolsuzluk soruşturmasında 9. dalga operasyon… Murat Kapki’nin şok itirafları sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’le birlikte 44 kişi gözaltına alındı

- Aydın belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ’ye transferi siyasi kulisleri hareketlendirdi. ’den başka istifalar olacak mı?

- Dünyanın gözü kulağı Alaska’daki -Putin görüşmesinde… 6 yıl sonra ilk kez görüşecek iki lider Ukrayna’daki savaşı bitirebilecek mi?

Ayrıntılar geliyor...

