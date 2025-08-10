Narin Güran'ın katili kim? Baba Arif Güran isim verdi: Kızımı Dicle'nin kenarında katletti

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında önceki gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davada anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasını istedi. Başsavcılığın talebi Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

BABA ARİF GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Narin Güran'ın babası Arif Güran, Yargıtay'ın onama talebinin ardından açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesine konuşan baba Arif Güran, Yargıtay'da bu dosyaya bakacak olan hakimlere güveninin tam olduğunu belirtti.

"TÜM AİLEM SUÇLANARAK YOK EDİLDİ"

Arif Güran, "Benim kızım korkunç bir şekilde öldürüldü ve tüm ailem suçlanarak yok edildi. Sonradan ortaya çıkan yeni delillere ve iyileştirilmiş görüntülere rağmen erken verilen bir karar oldu. Dosya kapsamlı ve yeterince incelenmeden hem mahkeme, hem Bölge İstinaf jet hızıyla karar verdi" dedi.

"YARGITAY'DA BU DOSYA BOZULACAKTIR"

Yargıtay'da bu dosyaya bakan hakimlerin verilen cezaları bozacağına inandığını söyleyen baba Arif Güran, "Bu bir yıl içerisinde ortaya çıkan yeni delillere, iyileştirilmiş görüntülere rağmen jet hızıyla bir karar verildi. Ben eminim ki, bu dosya bozulacaktır. Benim ailemi bir katilin defalarca değiştirdiği ifadelerle yok ettiler" diye konuştu.

NARİN'İN KATİLİNİ AÇIKLADI

Kızının katilini açıklayan baba Güran, "Ben savcılara değil Yargıtay'daki hakimlere güveniyorum. Benim kızımın tek faili vardır, o da Nevzat'tır. Benim kızım bir koyun değildi. Kızımı Dicle'nin kenarında katleden Nevzat'tır. Bu dosyada ceza alması gereken tek kişi Nevzat Bahtiyar'dır. Kızımla birlikte bizi de toprağa gömdüler. Yargı karar verdi ama süreç devam ediyor. Sürecin sonunda da gerçek katilin Nevzat'ın olduğunun ortaya çıkacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.