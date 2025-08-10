Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Gündem
Editor
Editor
 Onur Kaya

Narin Güran'ın katili kim? Baba Arif Güran isim verdi: Kızımı Dicle'nin kenarında katletti

Narin Güran cinayeti davasında Yargıtay; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasını istedi. Yargıtay'ın cezaların onanması yönündeki talebinin ardından Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sonradan ortaya çıkan delillere rağmen erken karar verildiğini belirten Arif Güran, "Ailemi bir katilin defalarca değiştirdiği ifadelerle yok ettiler. Eminim bu dosya bozulacak" dedi. Baba Güran, kızının gerçek katilinin kim olduğunu açıkladı.

Narin Güran'ın katili kim? Baba Arif Güran isim verdi: Kızımı Dicle'nin kenarında katletti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.08.2025
07:07
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
07:42

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında önceki gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, davada anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ile 'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasını istedi. Başsavcılığın talebi Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

BABA ARİF GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Narin Güran'ın babası , Yargıtay'ın onama talebinin ardından açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesine konuşan baba Arif Güran, Yargıtay'da bu dosyaya bakacak olan hakimlere güveninin tam olduğunu belirtti.

Narin Güran'ın katili kim? Baba Arif Güran isim verdi: Kızımı Dicle'nin kenarında katletti

"TÜM AİLEM SUÇLANARAK YOK EDİLDİ"

Arif Güran, "Benim kızım korkunç bir şekilde öldürüldü ve tüm ailem suçlanarak yok edildi. Sonradan ortaya çıkan yeni delillere ve iyileştirilmiş görüntülere rağmen erken verilen bir karar oldu. Dosya kapsamlı ve yeterince incelenmeden hem mahkeme, hem Bölge İstinaf jet hızıyla karar verdi" dedi.

Narin Güran'ın katili kim? Baba Arif Güran isim verdi: Kızımı Dicle'nin kenarında katletti

"YARGITAY'DA BU DOSYA BOZULACAKTIR"

Yargıtay'da bu dosyaya bakan hakimlerin verilen cezaları bozacağına inandığını söyleyen baba Arif Güran, "Bu bir yıl içerisinde ortaya çıkan yeni delillere, iyileştirilmiş görüntülere rağmen jet hızıyla bir karar verildi. Ben eminim ki, bu dosya bozulacaktır. Benim ailemi bir katilin defalarca değiştirdiği ifadelerle yok ettiler" diye konuştu.

Narin Güran'ın katili kim? Baba Arif Güran isim verdi: Kızımı Dicle'nin kenarında katletti

NARİN'İN KATİLİNİ AÇIKLADI

Kızının katilini açıklayan baba Güran, "Ben savcılara değil Yargıtay'daki hakimlere güveniyorum. Benim kızımın tek faili vardır, o da Nevzat'tır. Benim kızım bir koyun değildi. Kızımı Dicle'nin kenarında katleden Nevzat'tır. Bu dosyada ceza alması gereken tek kişi Nevzat Bahtiyar'dır. Kızımla birlikte bizi de toprağa gömdüler. Yargı karar verdi ama süreç devam ediyor. Sürecin sonunda da gerçek katilin Nevzat'ın olduğunun ortaya çıkacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın katili kim? Baba Arif Güran isim verdi: Kızımı Dicle'nin kenarında katletti

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Cezaların onanması talebi
