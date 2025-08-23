Menü Kapat
Hava Durumu
27°
Editor
Editor
 Banu İriç

Rüzgarla serinleme bitti! Hafta sonu sıcak hava dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu kavurucu sıcaklar geri dönüyor. İstanbul dahil Marmara Bölgesi'ni ve Ege'yi etkisi altına alan rüzgarlı havalara veda edildi, serinletici etki son buldu. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklar başlıyor. İşte 23 Ağustos hava durumu....

poyraz esintili günlere veda etti. ayının ilk yarısındaki rüzgar sayesinde kavurucu sıcakların etkisinin kırılmasının ardından ayın son günleri yaz kendini yeniden hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yaptığı değerlendirmelere göre özellikle kavurucu sıcak beklenen bölgeler uyarıldı.

Rüzgarla serinleme bitti! Hafta sonu sıcak hava dönüyor

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun genelinin az bulutlu ve açık bir geçirmesi bekleniyor. Karadeniz kıyılarında parçalı bulut geçişleri yaşanabilir.

Rüzgarla serinleme bitti! Hafta sonu sıcak hava dönüyor

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK

Ağustos ayının son günlerinde yazın zirve dönemine veda ederken hava sıcaklıkları etkisini daha da fazla hissettirecek. , ve 'nun iç kesimleri 35-40 dereceyi aşan sıcaklıklar yaşayacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında durmamaya ilişkin uyarılar hatırlatıldı.

Rüzgarla serinleme bitti! Hafta sonu sıcak hava dönüyor

MARMARA
Marmara Bölgesi az bulutlu ve açık olacak. İstanbul 31 derece, Balıkesir 35, Edirne ise 35 derece olacak.

EGE
Kavurucu sıcaklıklar etkisini yükseltecek. Manisa ve Denizli 39 derece, İzmir ise 35 dereceye varan sıcaklar yaşayacak.

AKDENİZ
Antalya 31 derece Adana 36, Hatay 33 derece olacak.

İÇ ANADOLU
Hava açık ve az bulutlu olacak. Ankara 34, Konya 36, Eskişehir ise 34 dereceyi bulan sıcaklıkların etkisi altında olacak.

BATI KARADENİZ
Kıyı kesimlerinde akşam saatleri rüzgarın etkili olması beklenirken gün içindeki sıcaklıklar ise şöyle: Bolu 30, Sinop 32, Zonguldak 27

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Yine kıyı kesimleri parçalı bulutlu bir gün yaşayabilir. Amasya 39, Samsun 34, Trabzon 32, Rize 33 derecelerde ölçülecek.

DOĞU ANADOLU
Gün içerisinde açık ve az bulutlu bir gün yaşanacak. Kars ve Erzurum 32, Malatya 37 derece ölçülebilir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır ve Gaziantep’te 41 derece, Siirt’te 40 derece, Mardin’de 39 derece olacak.

TGRT Haber
