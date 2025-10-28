Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Editor
 Emir Yücel

Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazır!

Sabiha Gökçen Havalimanı, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Türk bayrağı renkleriyle ışıl ışıl parlayacak. HEAŞ, hava trafik kontrol kulesini kırmızı-beyaz ışıklandırmayla donatırken, terminali bayraklarla süsleyecek ve gün boyu etkinliklerle bayram coşkusunu yolculara yaşatacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazır!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Meydan Otoritesi HEAŞ, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hava trafik kontrol kulesini renkleriyle ışıklandırılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazır!


HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, havalimanının terminal bölümü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) terminal işletmecisi tarafından Türk bayraklarıyla donatılacak ve gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleriyle bayram coşkusu havalimanı genelinde yaşatılacak.
Kutlamalar kapsamında, 29 Ekim temalı özel bir fotoğraf çekim alanı, terminalin kara tarafında giden yolcu katında konumlandırılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazır!

Gün boyunca yolculara Türk bayraklı özel pinler dağıtılacak. Ayrıca terminalde saat 10.00 ve 11.30'da gerçekleştirilecek TRIO müzik performanslarıyla yolculara keyifli bir atmosfer sunulacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazır!

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Cumhuriyet'in bu topraklarda bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yakmış bir iradenin eseri olduğunu belirterek; "Türkiye'nin dünyaya açılan önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, HEAŞ olarak Cumhuriyetimizin değerlerinden aldığımız ilhamla, güvenli, sürdürülebilir ve yenilikçi bir havacılık anlayışını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazır!

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#sabiha gökçen havalimanı
#türk bayrağı
#Cumhuriyet Bayramı
#Heaş
#Kutlama Etkinlikleri
#Gündem
