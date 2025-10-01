Menü Kapat
17°
 Nalan Güler Güven

Sivas'ta iki kardeşi vahşice katleden caniden pes dedirten savunma!

Sivas'ta iki kardeşi ellerini bağlı şekilde boğazları kesilen kardeşlerin cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Cinayet sanığı Hüseyin Sönmez'in pişkin talebi kan dondurdu. Sönmez, savunmasında ev hapsi ya da akıl hastanesine yatırılmasını istedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Sivas'ta iki kardeşin katledilmediği olaya ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek anneleri tarafından evde ölü olarak bulunmuştu. Elleri kelepçelenip boğazları kesilen 2 kardeşin katilini olduğu iddiasıyla yargılan Hüseyin Sönmez savunmasında kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

Sivas'ta iki kardeşi vahşice katleden caniden pes dedirten savunma!

ACILI ANNE ÇOCUKLARININ YÜZÜ BASILI OLAN TİŞÖRTLE KATILDI

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada Şimşek ailesinin avukatı, aile mensupları ve tanıklar hazır bulundu. Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşmaya yine üzerinde çocuklarının resmi bulunan tişörtle katıldı. Cinayet sanığı Hüseyin Sönmez duruşmaya tutuklu olduğu Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sönmez, akıl hastanesinde tedavi gördüğü gerekçesiyle ilk duruşmaya katılmamıştı.

Sivas'ta iki kardeşi vahşice katleden caniden pes dedirten savunma!

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Melisa Şimşek'e yönelik, "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Sönmez, savunmasında suçlamaları reddetti.

Sivas'ta iki kardeşi vahşice katleden caniden pes dedirten savunma!

İDDİALARI REDDETTİ TUZAK DEDİ

Güvenlik kamerası görüntüleri izletilen sanığa apartman içerisine girmesi, kentte otobüs durağında otobüs beklemesi, şadırvanda ellerini yüzünü yıkadığı anlar ve kıyafetini değiştirmesi soruldu. Sönmez kendisine tuzak kurulduğunu ileri sürüp güvenlik kameralarına yansıyan kişinin kendisi olduğunu kabul etse de cinayetleri işleyen kişinin kendisi olmadığını, masum olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti, mümkün olmaması halinde ise ev hapsi veya akıl hastanesine yatırılmasını istedi. Sönmez ayrıca kendisini ifade edemediğini dile getirip, savunmasını yazılı olarak vermek istediğini belirtti. Sanığın bu talebi üzerine duruşma 13 Ekim tarihine ertelendi.

Sivas'ta iki kardeşi vahşice katleden caniden pes dedirten savunma!

KAYIP BABAYLA İLGİLİ AYNI İSİM ORTAYA ATILMIŞTI

Şüpheli Hüseyin Sönmez'in, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu da tespit edildi.

Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin Sönmez'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin Sönmez'in de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

