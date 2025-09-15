Menü Kapat
Editor
 | Suat Vilgen

Sokak ortasında kadını zorla araca bindirmişti! Olayın perde arkası ortaya çıktı

İstanbul'da bir erkeğin, bir kadını zorla araca bindirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. İkilinin evli oldukları ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirlendi.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 14:10

'un ilçesinde bir şahsın, bir kadını zorla araca bindirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntüler üzerine polis harekete geçerken. İkilinin evli oldukları ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirlendi.

"BIRAK" DİYE BAĞIRDIĞI DUYULMUŞTU

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde yaşandı. Bir kadın, gri renkli bir cipe erkek tarafından zorla bindirildi. Çevredeki bir binadan kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, kadının “Bırak” diye bağırdığı, erkeğin ise zorla araca bindirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Esenyurt'ta sokak ortasında kadını darp ederek zorla araca bindirdi! O anlar kameralara yansıdı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Şüphelinin U.L. (35) olduğu, kadının ise eşi S.L. (34) olduğu tespit edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Polis ekipleriyle yapılan görüşmede U.L., eşiyle tartıştıklarını, olayın bir alıkoyma olmadığını söyledi. Her iki taraf da emniyete götürüldü. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirlendi.

ETİKETLER
#istanbul
#tartışma
#avcılar
#avcılar
#kadına şiddet
#Zorlama
#Zorla Bindirme
#Evli Çift
#Gündem
