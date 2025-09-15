Sokak ortasında kadını zorla araca bindirmişti! Olayın perde arkası ortaya çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir şahsın, bir kadını zorla araca bindirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntüler üzerine polis harekete geçerken. İkilinin evli oldukları ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirlendi.

"BIRAK" DİYE BAĞIRDIĞI DUYULMUŞTU

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde yaşandı. Bir kadın, gri renkli bir cipe erkek tarafından zorla bindirildi. Çevredeki bir binadan kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, kadının “Bırak” diye bağırdığı, erkeğin ise zorla araca bindirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Şüphelinin U.L. (35) olduğu, kadının ise eşi S.L. (34) olduğu tespit edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Polis ekipleriyle yapılan görüşmede U.L., eşiyle tartıştıklarını, olayın bir alıkoyma olmadığını söyledi. Her iki taraf da emniyete götürüldü. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirlendi.