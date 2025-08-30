Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Türk ordusunun kahramanlık destanı! Emperyalizme vurulan darbe: 30 Ağustos

Türkler, Büyük Taarruz ile Anadolu'da kalıcı olduğunu dünyaya ilan etti. 26 Ağustos'ta başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırdığı bu savaş, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kabul ediliyor...

Türk ordusunun 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Bu büyük zafer yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, komutasında kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve Anadolu’daki hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Türk ordusunun kahramanlık destanı! Emperyalizme vurulan darbe: 30 Ağustos

"TÜRKLERİ GÖNDERMEK İSTEYEN ZİHNİYETE DARBE"

TTK Başkanı Özgen, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümünde, bu zaferlerin önemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Özgen, "26 Ağustos Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki savaşlar, bir taarruzdur, bir muharebedir ama burada altını çizmemiz gereken şey, Büyük Taarruz, emperyalist güçler tarafından Türklere giydirilmek istenen elbisenin yırtılmış olmasıdır. Türkleri önce Avrupa'dan daha sonra Anadolu'dan Orta Asya'ya göndermek isteyen zihniyete vurulmuş bir darbedir." dedi.

Türk ordusunun kahramanlık destanı! Emperyalizme vurulan darbe: 30 Ağustos

Özgen, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği ve ona duyulan güven sayesinde, "tam bitti" denilen bir anda birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Türk ordusunun kahramanlık destanı! Emperyalizme vurulan darbe: 30 Ağustos

Bu direnişin, "Şark Meselesi" olarak bilinen, Türklerin Anadolu'dan atılması planını boşa çıkardığını ve Anadolu'nun Türkler için ebedi bir vatan olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini kaydeden Özgen, Büyük Taarruz'un ardından Lozan Antlaşması'na uzanan bir sürecin başladığını, bunun da modern Cumhuriyet'in kurulmasının öncüsü ve habercisi olduğunu ifade etti.

Özgen, Türklere hayat hakkı tanımayan bir belge olan Sevr Anlaşması'nın, Türk milletinin taarruzunu daha güçlendirdiğini belirtti.Prof. Dr. Yüksel Özgen, şunları kaydetti:

"Nasıl ki, Malazgirt Savaşı bu coğrafyanın bize kapılarını açmış, yeni bir ufuk, yeni bir medeniyet inşa etme imkanı sunmuşsa, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferleri de Türklerin Anadolu'da kalıcı olduğunu, kalacağımızı ve bu irademizin sonsuza kadar devam edeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir."

Türk ordusunun kahramanlık destanı! Emperyalizme vurulan darbe: 30 Ağustos

"GENÇLERE AKTARILMALI"

Büyük Taarruz'un 103 yıl sonra da genç nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Özgen, "Biz bu vatanı gençlerimize bırakacağız. Onlar da daha sonraki gençlere bırakacaklar. Bu milli hafızanın, gurur ve onur duyduğumuz zaferlerin mutlaka gençlerimize aktarılması gerekiyor." diye konuştu.

Özgen, TTK'nın akademik faaliyetlerle, sempozyumlarla, panellerle, sergilerle ve yayınlanan kitaplarla milli hafızayı sadece 30 Ağustoslarda değil her zaman gençlere aktarmaya gayret ettiğini vurguladı.

Türk ordusunun kahramanlık destanı! Emperyalizme vurulan darbe: 30 Ağustos

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Türk Tarih Kurumu tarafından hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi veren Özgen, daha önce başlattıkları "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesini sürdürdüklerini hatırlatarak bu yıl ilk kez kurumun mobil kitap satış tırı ve sekiz yazarla birlikte Afyon'da vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi.

Özgen, bu tarihi özellikle seçtiklerini belirterek, "Afyon'da Zafer haftasında büyük bir şenlik olacak. Vatandaşlarımızın tarihe olan ilgisini karşılamış ve desteklemiş olacağız." dedi.

30 Ağustos'u anmak üzere Afyon'da çok önemli tarihçilerden oluşan bir panel düzenleneceğini belirten Prof. Dr. Özgen, "Sonraki süreçte de vatandaşlarımızla buluşma yolculuğumuz devam edecek. Türkiye'deki hemen her ilimizde Türk Tarih Kurumunun mobil kitap satış mağazası ve yazarları vatandaşlarımızla bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Türk ordusunun kahramanlık destanı! Emperyalizme vurulan darbe: 30 Ağustos

Türk toplumunun tarihe büyük bir ilgisi olduğunu aktaran TTK Başkanı Prof. Dr. Özgen, şunları kaydetti:

"Milletimizin tarihe ilgisi sevindirici. Biz toplumumuzdaki ilgiyi doğru bilgiyle, akademik bilgiyle beslemek istiyoruz ve tarihe olan ilgiyi, farkındalığı artırmak istiyoruz. Özellikle gençlerimiz için üniversiteler açıldıktan sonra üniversitelerde yapacağımız faaliyetlerimizi artırıyoruz. Üniversitelerde kitaplık açılışlarımız devam ediyor. Okur-yazar buluşmaları kapsamında yazarlarımızla gençlerimizi daha çok buluşturmaya devam edeceğiz."

Özgen, kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve belgesellerle de, milli hafızanın ve kültürün aktarılması noktasında topluma hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

