Yer Esenyurt! Çığlıkları sokağı inletti: Hamile kadına sokak ortasında taciz kamerada

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Ekim 2024 15:09 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:19

İstanbul Esenyurt'ta evine gelen 3 aylık hamile kadın, bina girişinde kendisini takip eden sapığın hedefi oldu. Kurtulmak için uzun süre çığlık atan kadının haykırışları sokağı inletti. Dehşet anları an be an kaydedildi...