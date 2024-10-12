Yer Esenyurt! Çığlıkları sokağı inletti: Hamile kadına sokak ortasında taciz kamerada

12 Ekim 2024 15:09 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:19

İstanbul Esenyurt'ta evine gelen 3 aylık hamile kadın, bina girişinde kendisini takip eden sapığın hedefi oldu. Kurtulmak için uzun süre çığlık atan kadının haykırışları sokağı inletti. Dehşet anları an be an kaydedildi...

Son dönemlerde yaşanan taciz​ olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Esenyurt​ oldu.

Namık Kemal mahallesinde gece saatlerinde evine dönen bir kadın​, kendisini takip eden sapığın hedefi oldu.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak yardım istedi. Bu esnada paniğe kapılan sapık, hızla olay yerinden uzaklaştı. Şahsın olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.