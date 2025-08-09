AK Parti anket sonuçlarını paylaştı! Aradaki fark açılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bu yıl sonunu işaret edip hükümete erken seçim çağrısı yaparken, siyasi partilerin oy oranları merak konusu oldu. AK Parti cephesinden anket sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Basın Federasyonunun Zeytinburnu'nda düzenlediği etkinlikte medya temsilcileriyle bir araya geldi.

HEDEF 2 MİLYON ÜYE

Abdullah Özdemir, güçlü bir teşkilat altyapısı oluşturmak için mahalle teşkilatlarından başladıklarını ve bu sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. İlçe başkanlarının haftada iki kez pazar yeri ve esnaf ziyareti gerçekleştirerek geri dönüşleri il yönetimine aktardığını belirten Özdemir, bir haftada 1600 yeni üyeyi partiye kazandırdıklarını, hedeflerinin 2 milyon üye olduğunu dile getirdi.

ANKETLER SON DURUM: FARK AÇILIYOR

Anket şirketlerinin verilerini paylaşan Özdemir, birçok firmanın sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Şu anda 2023 sonuçlarına yaklaştıklarını söyleyen Abdullah Özdemir, "Yüzde 35'lere yaklaştığımız bir noktadayız. Cumhuriyet Halk Partisi ile aramızda bir fark oluşmaya başladı. İstanbul'da 2 puan kadar, Türkiye genelinde ise 4 puan kadar CHP'nin önündeyiz. En son aldığımız anketler bu şekilde." dedi.

"CHP'NİN OYU 3-4 PUAN DÜŞTÜ"

CHP yöneticilerinin siyaset dilini sertleştirdiğini belirten Özdemir, "Çok sert bir muhalefet yapan Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki de var. Özgür Özel'in tutumu, davranışları ve yapmış olduğu siyaset, Cumhuriyet Halk Partisini şu an 3-4 puan geriye çekmiş durumda. Bu siyasal dilin, yüreğinin yağını erittiği bir kitle var. 'Helal olsun. Özgür Başkan iyi güzel konuşuyor. Daha da sert konuşsun, bunlar zaten bunu hak ediyor' diyen bir kitle var. Ancak makul seçmen, toplum bundan hoşlanmıyor. Toplum bizden hizmet bekliyor." diye konuştu.

"İMAMOĞLU MAĞDURİYET ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Özdemir, İmamoğlu'nun seçimlere çok uzun bir zaman varken şehir şehir gezip kendisini CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiğini, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanınca da kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.