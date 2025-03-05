Hollywood’un yeni kabusu eşofman Oscar’da bile ortaya çıktı... Peki neden?

GİRİŞ: 2025-03-05 15:47 15:47 2025-03-05 | GÜNCELLEME: 2025-03-05 15:47 15:47 2025-03-05

Son yıllarda Batılı sanatçılar eşofmanla görüntülenmeye başladı. Adeta tüm davetlere eşofmanla katılmaya çalışan Hollywood sanatçıları dünya magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor.

Davetler yarışmalar derken şimdi de Oscar’da eşofmanlı katılım sağlandı. Dünya çapında ünlü olan Adam Sandler, Oscar’a eşofmanla katıldığı yetmezmiş gibi sistemin kendilerine dayattığı takım elbiseyi eleştirdi. Öte yandan Los Angeles sokaklarında sık sık Justin Bieber düşük bel eşofman ile gündem olmaya devam ediyor.



Çikolata Fabrikası ve Dune gibi dünya çapında zirveye oturan filmlerin başrol oyuncusu Timothee Chalamet te pembe eşofmanlarla katılarak hayranlarını şaşırtmıştı.

PEKİ NEDEN EŞOFMAN?

Son yıllarda Hollywood yapımlarının yanı sıra Batılı sanatçılara olan ilgide de büyük düşüş yaşandı. Bunun en büyük nedeni ise gerçeklikten kopuk yaşamlarından kaynaklı oldu. Yıllarca belirli kurallarla yaşayan ve adeta Hollywood algısını simgeleyen çoğu sanatçı ya da şarkıcı bu baskıcı duruma karşı bir isyan başlattı.



SİSTEMİ EŞOFMANLA YIKACAKLAR...

Düzensiz hayatları parçalanmış aile yapılarına sahip bu isimler yaşadıkları skandalları dış vurdukları noktalar ise bu alanlar oldu. Yıllarca yaşadıkları ünün bedelini psikolojileriyle ödeyen bu isimler sisteme adeta eşfomanlarla kafa tutmaya başladı.