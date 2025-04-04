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Miyazaki’nin yapay zeka ile imtihanı! Duyguları çizemez

GİRİŞ:
2025-04-04
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
2025-04-04
saat ikonu 10:40

Son günlerde oldukça merak konusu olan ChatGPT’nin Studio Ghibili tarzı tasarımları sonrası Hayao Miyazaki’dan tepki geldi.

Studio Ghibli tarzı görseller Miyazaki’nin Manga çizimlerine özgüdür. Bu yüzden yapay zeka tarafından bunun yapılmasına yönelik ilk eleştiriler de Miyazaki’den geldi. Japon manga sanatçısı ve yönetmen Miyazaki yapay zekanın duygularımızı çaldığını belirtti. Konuşmasında yapay zeka karşısında şaşkınlığı ifade eden Miyazaki’ye hak vermemek elde değil.

YAPAY DUYGULAR!

Miyazaki bir manga oluşturduğunda alt yapısında yer alan hikayenin duygularını daha net ifade etmenin yolunun çizime aktardığı hisler olduğunu ifade ediyor. Yapay zekanın ise bu hisleri yok ederek olan bir yapıyı çevirdiğini belirten Miyazaki, yapay zekadan nefret ettiğinin altını çizdi.
Ürkütücü bir yapı olduğunu vurgulayan Japon manga sanatçısı duyguların yapay zekaya böyle hunharca eklenmesinden şikayetçi olduğunu söyledi. Ciddi bir psikolojik süreçten geçen ve bunu manga çizimlerine aktaran Hayao, seyirciyi doğallıkla etkiledi.


Her insana dokunan bir animasyon tasarlamanın verdiği zorluğu bilen Miyazaki’nin yapay zekayı sevmemesinin nedenini en iyi animasyonlarını izleyerek anlayabiliriz. Yapay duygulara ve çizimlere karşı olan Miyazaki Totoro Komşum animasyonunda insanların gerçek dünyasına çok net yaklaşıyor.


Hafta sonunu değerlendirmek ve son günlerde adını duyduğumuz Stduio Ghibli’nin Yüreğinin Sesi animasyonunu izlemenizi tavsiye ederim.

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