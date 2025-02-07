Şaka gibi ama değil… 93 lüler artık 32 yaşında…94’lüler 31…

GİRİŞ: 2025-02-07 10:55 10:55 2025-02-07 | GÜNCELLEME: 2025-02-07 11:05 11:05 2025-02-07

Yapılan araştırmalarda da 90’lı yılların çocukları günümüzde en zor hayatı yaşayan kuşak olduğu tespit edildi. Anksiyete oranları en yüksek olan 90’lı yılların bir adım ötesindeki yıllara ait olan kişiler ise artık teyze amca hala ve dayı oldu. Abi ve ablalık dönemleri kapanan ve üst levele taşınan kuşak, ekonomik olarak en sıkıntılı dönemleri yaşıyor.

90’lı yıllarda kimlik arayışı en büyük problem olmaya başladı. Çünkü siyasi çalkantıların yanı sıra artık stabil olan toplumsal normlar da değişmeye başladı. Tam kırılma evresinde ise milenyum çağı yaşanmaya başladı.

Teknolojinin gelişimi 90 kuşağında ciddi bir kırılmaya yol açtı. Sosyal ortamlardan uzaklaşan kendini kurtarmaya çalışan bireyler haline geldi. Geldiğimiz son noktada da 90 ve 97’li yaş gruplarının henüz evlenmediği tek yaşadığı ancak dikili bir ağaçları bile olmadığı artık bilimsel veri olarak kayıtlara geçti.