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Toplumsal bir devrime ihtiyacımız var! Botoksa değil

GİRİŞ:
2025-06-18
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
2025-06-18
saat ikonu 11:26

Son 10 yıldır insanlarda değişen güzellik algısı nedeniyle birçok insan psikolojik ve fiziksel hastalıklarla savaşıyor. Sosyal medya penceresinde muazzam olan hayatları arka planda tedavilerle geçiyor.
Aynaya bakınca artık kendimizi değil toplumun üzerime yapıştırdıklarımızı görüyoruz. Adeta bir fısıltı yumağıyla yaşıyoruz. “Kaşın daha güzel olabilir. Dudaklarını dolgu yaptır. Kırışıklıkların çoğalmış. Saçların çok kötü, sürekli yiyorsun kilo alacaksın.” Maruz kaldığımız ancak sınır koymadığımız her bir cümle adeta biri bambaşka kişiliklere dönüştürmek için kullanılan toplumsal bir silah.

Toplumsal bir devrime ihtiyacımız var! Botoksa değil


TOPLUMSAL SİLAH

Fit bir vücut kişinin karakterini ortaya koyuyormuş gibi oluşturulan algının yanı sıra sürekli şunu içersen zayıflarsın bunu kullanırsan güzelleşirsin aldatılıyorsan çirkinsindir.
Tüm bu baskılama aslında farkında olmadan bir insanın hayatını yok ediyor. Asıl bunların farkında değiliz. Kilo almak saçların beyazlaması ya da dökülmesi önemli değil önemli olan kişinin içinde bulunduğu yerde mutlu olup olmaması olmalı.
Hikayelerimiz bedenlerimizde değil ruhlarımızda. Hayat temposunda bir de şekillenmeye çalışmak psikolojik bir savaşı kaybetmek demektir. Toplumsal bir devrime ihtiyacımız var. Ayna karşısına geçerek “ben sağlıklı ve güzelim olduğum gibiyim” demek lazım.

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