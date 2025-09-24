Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Bitlis'te tarihi keşif! Kalenin ana giriş kapısında bulundu: Çift dişli, 29 cm

Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda tarihe ışık tutacak ilginç bulgular ortaya çıktı. Kalede ana giriş kapısına ait olduğu değerlendirilen anahtar bulundu.

Türkiye’nin birçok ilinde yapılan arkeolojik kazılarda tarihine ışık tutan önemli bulgulara ulaşılıyor. Bitlis Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Ahlat Müzesi başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılarda ilginç bulgular ortaya çıktı. Kazılarda Osmanlı döneminde kalenin ana giriş kapısına ait olduğu değerlendirilen 29 santimetre uzunluğunda çift dişli demir anahtar bulundu.

Bitlis'te tarihi keşif! Kalenin ana giriş kapısında bulundu: Çift dişli, 29 cm

UZMANLAR İLGİNÇ BULGULARA İMZA ATTI

Çalışmalarını sürdüren uzman ekipler, aynı noktada 50 metrekare büyüklüğünde tonozlu yapıya sahip saraya kabul mekanı, su sarnıçları, su künkleri (su borusu), 7 Müslüman mezarı, sivil mimari kalıntılar, tandırlar, ocaklar, sikkeler, lüleler, kandiller, süs ve metal objeler ortaya çıkardı.

Yıllarca toprak altında kaldığı için oksitlenen anahtar ve taşınır kültür varlıkları, laboratuvar işlemleri, belgeleme ve fotoğraflama aşamalarından sonra Ahlat Müzesi'ne teslim edilecek.

Bitlis'te tarihi keşif! Kalenin ana giriş kapısında bulundu: Çift dişli, 29 cm

"DİĞER ANAHTARLARDAN OLDUKÇA BÜYÜK"

Bitlis Kalesi Kazı ve Müze Temsilcisi Azad Örmek, AA muhabirine, kaledeki kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu yıl kazılarda çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığının ortaya çıkarıldığını belirten Örmek, şunları kaydetti:

"Kazıda su sarnıçları, su künkleri, geç döneme tarihlenen 7 Müslüman mezarı, sivil mimari kalıntılar, tandırlar, ocaklar, sikkeler, lüleler, kandiller, süs objeleri, metal buluntular ile önemli sayabileceğimiz yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde 80 santimetre duvar kalınlığına ve tonozlu yapıya sahip saraya kabul mekanı ile kalenin güney tarafında ana giriş kapısının anahtarını ortaya çıkardık. Tonozu yıkılan kabul mekanının duvarına ve tuğla zeminine ulaştık. 29 santimetre uzunluğundaki anahtar, sivil mimarilere ait anahtarlardan farklı. Fiziksel boyutu ve çift dişli olması dolayısıyla önemli ve diğer anahtarlardan oldukça büyük."

Bitlis'te tarihi keşif! Kalenin ana giriş kapısında bulundu: Çift dişli, 29 cm
İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında tarihi keşif! 'Sanki bugün yapılmış gibi'

Anahtarın tarihine ilişkin bilgi veren Örmek, "Kazı ekibince 15-16. yüzyıllara tarihlendirilen saraya kabul mekanı ve anahtarla ilgili çalışma devam ediyor. Buluntular, belgeleme, fotoğraflama ve yayın aşamasından sonra Ahlat Müzesi'ne teslim edilecek. Kazı çalışmaları bittikten sonra kalede basit bakım, onarım, çevre düzenleme çalışmaları yapılacak." diye konuştu.

