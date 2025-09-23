Menü Kapat
TGRT Haber
26°
İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında tarihi keşif! 'Sanki bugün yapılmış gibi'

Kayseri'de İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısının yer aldığı bölgede yeni bulgular ortaya çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sanki bugün yapılmış gibi kaliteli mozaiklerin ortaya çıkmış olması bizi heyecanlandırıyor" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 12:08

Türkiye’nin dört bir yanında tarihe ışık tutan kazı çalışmaları devam ediyor. 'nin ilçesi'ne bağlı Örenşehir Mahallesi’nde kazı çalışmaları devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük yapısının yer aldığı bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor. Bölgede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun İncelemelerde bulundu.

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında tarihi keşif! 'Sanki bugün yapılmış gibi'

MOZAİKLE İLGİLİ VERİLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan bulgular hakkında bilgiler alan ve incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç; "Burada yapılan çalışmalarda bizleri heyecanlandıran; sanki bugün yapılmış gibi kaliteli mozaiklerin ortaya çıkmış olması. Toplamda 600 metrekarelik bir mozaikle ilgili veriler ortaya çıktı. 3 dönümlük bir alanda çalışmaları sürdürüyoruz. Burada çıkan verilere baktığımızda önce mozaikle ilgili bir saray nitelikli ya da üst düzey yöneticinin adeta sarayının olduğu şeklinde bir yaklaşım olduğu yoğunlaşılırken, daha sonraki süreçte mezarların ortaya çıkmış olması aynı zamanda burada yaşayan insanların mezarlarının yapıldığı olmasıdır. Milattan sonra 300-400'lü yılları konuşuyoruz, ama bunun öncesine de gidilebilir deniyor. Daha sonra 11. yüzyıla kadar buraların kullanıldığı yönünde bilgi var. Bu açıdan da önem arz ediyor. Buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz burayı ören yeri olarak bakanlığımız tarafından vasıflandırılması ve ilan edilmesi sonrasında çalışmalarımızı daha da hızlı sürdüreceğiz" dedi.

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında tarihi keşif! 'Sanki bugün yapılmış gibi'

ÖREN YERİ OLACAK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun; kazı alanında gün yüzüne çıkarılan eserlerin bulunduğu alanın üzerinin kapatılması ile ilgili planlanan çalışmalara dair bilgiler vererek; "Burada çıkan çok önemli bir kültür varlığımız var. Bunların artık vatandaşlarımızın görmesi gereken noktalar olduğunu biliyoruz ve bu nedenle de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şu an genel sınırlarda iyi bir noktaya geldik. Bu sınırlar dikkate alınarak üzerine örtü sistemi yapıldıktan sonra gerekli mozaikler tekrar açılacak. Sağlamlaştırma yapıldıktan sonra ziyaretçilerimizi rahatlıkla alacak noktaya gelmek istiyoruz. Buranın ören yeri olması için bakanlığımıza gerekli başvurularımızı yapacağız ve sonrasında alanında uzman kişilerce proje geliştireceğiz. Proje onaylandıktan sonra buranın üst örtüsünü yapıp hızlı bir şekilde ziyaretçiye açalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında tarihi keşif! 'Sanki bugün yapılmış gibi'

"VİLLAYI İNŞA ETTİREN KİŞİNİN HYAKİNTHOS OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bu yılki kazılarda mezarlarla karşılaştıklarını kaydeden Kazı Başkanı Can Erpek ise şunları söyledi:

"2021 yılından itibaren Örenşehir'deki kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu güne kadar yaklaşık 3 dönüm üzerindeki bir alanı ortaya çıkarttık ve bunun 600 metrekare alanı da mozaik zemine sahip. Yapının ilk inşa evresi 3., 4. yüzyıllar olduğunu düşünüyoruz. Bu seneki çalışmalarımızı yapının hem güneyinde hem de doğusunda yoğunlaştırdık. Daha öncesinde 2 avlulu olabileceğini düşünüyorduk ve bu seneki çalışmalarımızla birlikte ikinci avlunun da olduğunu gördük. Hemen yan yapıdaki koridorlarda mozaiklerle karşılaşmış durumdayız. Ayrıca kazdığımız alanda mezarların da var olduğunu gördük. Bu mezarların bir tanesi 11. yüzyıla tarihleniyor, içerisinde çıkan sikke aracılığıyla.

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında tarihi keşif! 'Sanki bugün yapılmış gibi'

Konutu baz aldığımızda 3., 4. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar kullanılmış olan bir konuttan bahsediyoruz. Çalışmalarımız hem sahada hem laboratuvarda devam ediyor" diye konuştu. Kazı çalışmasında bulunan bir yapıda Hyakinthos isminin tespit edildiğini de dile getiren Erpek, "Burada bizim dört tane yazıtımız var. Bunlardan bir tanesi Latince diğer üç tanesi Yunanca olan yazıtlar. Villayı inşa ettiren kişinin Hyakinthos olduğunu biliyoruz ve önünde dönemin önemli unvanlarından bir tanesi geçiyor. Yani bu Bizans, Roma ve Bizans İmparatorluklarında üst düzey yöneticilere verilen bir unvan. Bu nedenle de yaptıran kişinin de İmparatorluktaki üst düzey yöneticilerinden bir tanesi olduğunu öngörüyoruz."

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında tarihi keşif! 'Sanki bugün yapılmış gibi'
