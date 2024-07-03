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Çalındıktan sonra çöp poşeti içinde otobüs durağında bulunmuştu! Titian'ın meşhur tablosu rekor fiyata satıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Euro News
03 Temmuz 2024 15:12 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:32
Çalındıktan sonra çöp poşeti içinde otobüs durağında bulunmuştu! Titian&#039;ın meşhur tablosu rekor fiyata satıldı

Ünlü ressam Titian'ın resmettiği ve çalındıktan sonra otobüs durağında bulunan 'Rest on the Flight into Egypt' adlı tablosu rekor fiyata satıldı. 20,6 milyon euroya alıcı bulunan tablo yeni bir dünya rekoru kırdı.

"Titian" olarak bilinen Rönesans ressamı Tiziano Vecellio'nun 16. yüzyılda resmettiği "Rest on the Flight into Egypt" adlı tablosu k 19. yüzyılın başlarında Napolyon'un askerleri tarafından Viyana'daki Belvedere Sarayı'ndan çalınmıştı. 2002'de Londra'da bir otobüs durağında bir poşetin içinde tesadüfen bulunan tablo, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık arttırmada satıldı. 

DÜNYA REKORU KIRDI 

Müzayedeciler, Titian'ın başyapıtının 20,6 milyon euroya (17,5 milyon sterlin) satılması ile yeni bir dünya rekoru kırıldığını belirtti.

Christie's Müzayede Evi'nin "Eski Ustalar Bölüm" Global Yöneticisi Andrew Fletcher, tablonun "sanatçının hem renk kullanımına hem de insan formunun doğal dünyadaki temsiline yönelik öncü yaklaşımının gerçekten olağanüstü bir örneği" olduğunu belirtti.

The Rest on the Flight into Egypt | Titian | Oliver, Peter | V&A Explore The Collections

Fletcher, "Rest on the Flight into Egypt" tablosunun Titian'ın "bir nesilden fazla bir süredir" müzayede piyasasına gelen en önemli eseri olduğuna inandığını ifade etti.

Rönesans ressamının erken dönem tablolarından biri olan "Rest on the Flight into Egypt" tablosu Christie's tarafından açık artırmaya çıkarılması büyük ilgi gördü.

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Kaynak: Euro News
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