Türkiye'de Haziran'da en çok para kazanan mobil uygulamalar belli oldu

03 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:25

Haziran ayında ülkemizde en çok gelir elde eden uygulamalar belli oldu. Listede çevrimiçi randevu uygulamalarının çokluğu dikkat çekti. En yüksek ciroya ulaşan uygulama açık ara farkla dünya genelinde tartışmalı TikTok oldu.

Arkadaşlık uygulamalarından Azar en yüksek ciroya ulaşan uygulama olurken onu Tinder, Tango, LivU, WePlay, Bumble ve SUGO takip etti. Bu uygulamalara ödenen toplam para ise 3 milyon doların üstünde oldu.

TÜRKİYE'DE HAZİRAN AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR

1 - TikTok 1.345.147 dolar

2 - Azar 677.573 dolar

3 - YouTube 670.965 dolar

4 - Tinder 561.152 dolar

5 - Instagram 470.390 dolar

6 - Disney+ 445.044 dolar

7 - Tango 431.737 dolar

8 - LivU 409.922 dolar

9 - FaceApp 352.870 dolar

10 - WePlay 334.058 dolar

11 - Bumble 331.612 dolar

12 - SUGO 331.218 dolar