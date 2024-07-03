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Türkiye'de Haziran'da en çok para kazanan mobil uygulamalar belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: WebTekno
03 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:25
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Türkiye'de Haziran ayında en çok para kazanan mobil uygulamalar belli oldu. Listede zirve şaşırtmazken ilk 7’deki sosyal medya uygulamaları şaşırttı.

Haziran ayında ülkemizde en çok gelir elde eden uygulamalar belli oldu. Listede çevrimiçi randevu uygulamalarının çokluğu dikkat çekti. En yüksek ciroya ulaşan uygulama açık ara farkla dünya genelinde tartışmalı TikTok oldu.

Türkiye'de Haziran'da en çok para kazanan mobil uygulamalar belli oldu - 1. Resim

Arkadaşlık uygulamalarından Azar en yüksek ciroya ulaşan uygulama olurken onu Tinder, Tango, LivU, WePlay, Bumble ve SUGO takip etti. Bu uygulamalara ödenen toplam para ise 3 milyon doların üstünde oldu.

Türkiye'de Haziran'da en çok para kazanan mobil uygulamalar belli oldu - 2. Resim

TÜRKİYE'DE HAZİRAN AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR

1 - TikTok    1.345.147 dolar
2 - Azar    677.573 dolar
3 - YouTube    670.965 dolar
4 - Tinder    561.152 dolar
5 - Instagram    470.390 dolar
6 - Disney+    445.044  dolar
7 - Tango    431.737 dolar
8 - LivU    409.922 dolar
9 - FaceApp    352.870 dolar
10 - WePlay    334.058 dolar
11 - Bumble    331.612 dolar
12 - SUGO    331.218 dolar

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Kaynak: WebTekno
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