15°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Hamsi festivalinde bereket ve coşku bir arada: Bolluk Karadeniz coşkusunu yeniden zirveye taşıdı!

Çayeli Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali, bereketli bir sezonun habercisi oldu. 100. Yıl Şehitler Parkı'nda yöre sakinlerini ve çevre ilçelerden gelen vatandaşları buluşturan etkinlik, güzel hava ve yoğun katılımla adeta şölen havasında geçti...

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali, bol hamsi, güzel hava ve yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu. Çayeli Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çayeli Hamsi Festivali, hamsinin bereketli olduğu sezonda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Hamsi festivalinde bereket ve coşku bir arada: Bolluk Karadeniz coşkusunu yeniden zirveye taşıdı!

"GÖREV SÜREMİZDEKİ ÜÇÜNCÜ FESTİVALİMİZ"

100. Yıl Şehitler Parkı'ndaki etkinlikte yöre sakinleri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı. Hamsinin bu sezon çok bol olması sayesinde festivalin yeniden düzenlenebildiğini belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediye başkanlığındaki altıncı yılını doldurduğunu ve görev süresinde festivalin üç kez yapılabildiğini hatırlatarak, "Bu sene hamsi çok bol oldu. Mevla'ya şükür ediyoruz. Hamsi pahalı olduğu yıllarda festival yapamıyoruz; o yüzden iki yılda bir düzenleniyor. Bu, görev süremizdeki üçüncü festivalimiz" dedi.

Hamsi festivalinde bereket ve coşku bir arada: Bolluk Karadeniz coşkusunu yeniden zirveye taşıdı!

KATILIM COŞKUYU ARTIRDI

Başkan Çiftçi, havanın çok güzel olduğunu vurgulayarak, hemşehrilerini festivale davet ettiklerini, asıl güzelliğin vatandaşların katılımıyla ortaya çıktığını ifade etti.

Festivale sadece Çayeli değil çeşitli ilçelerden de vatandaşlar katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar festivalin atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hamsi festivaline katılan bir vatandaş, hamsinin kültüründeki yerine vurgu yaparak, "Bizde değil hamsidir. Karadeniz'de balık denmez. İnsanlar memnun, bu tür organizasyonların devam etmesi lazım. Sadece hamsi değil; konserler, sosyal aktiviteler de yapılmalı" diye konuştu.

ETİKETLER
#balık
#karadeniz
#çayeli
#Etkinlik
#Hamsi Festivali
#Festivaller
#Kültür - Sanat
