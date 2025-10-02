Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türkiye'de ilk! Balinanın iskeleti gün yüzüne çıkarılıyor

Mersin Körfezinde ölen ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen Fin balinasının iskelet çalışmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 16 metrelik balinanın iskeleti gün yüzüne çıkarılmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 14:14

Mersin Körfezinde 2021 yılında bir deniz aracının çarpması sonucu ölen Fin balinasının iskeletinin çıkarılması çalışmaları sürüyor. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen balinanın iskeletinin çıkarılması çalışmalarında çene ve kafatası kemiklerine ilk günlerde kısmen ulaşıldı. Önümüzdeki günlerde göğüs bölgesi, omurga ve kuyruk kemiklerinin çıkarılması planlanıyor.

Türkiye'de ilk! Balinanın iskeleti gün yüzüne çıkarılıyor

415 üniversitesi öğrencisinin katıldığı kazıda, öğrenciler sadece kemikleri çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda balinanın kemiklerini öğrenerek deniz memelilerinin yaşam şartlarını ve göç yollarını inceleme fırsatı bulacak. Kazı tamamlandıktan sonra kemikler numaralandırılacak ve müze bahçesinde üç parçadan oluşacak şekilde kafa, gövde, kuyruk askıya alınarak sergilenecek. Böylece hem öğrenciler hem de müze ziyaretçileri balinanın iskeletini yakından görebilecek.

KAFATASI KEMİKLERİNE, KISMEN ULAŞILDI

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, kazının öğrenci katılımıyla bilimsel bir çalışma olarak yürütüldüğünü belirterek, "Öğrencilerimizle katılımlı bir bilimsel kazı etkinliği düzenledik. 1-8 Ekim arasında bu kazı etkinliğimiz sürecek. Yoğun bir çalışma var. Plana göre ilk gün kafa bölgesindeki çene ve kafatası, alt çene, üst çene ve kafatası kemiklerine ulaşmak gibi bir hedefimiz vardı. Ve buna kısmen ulaştık. İkinci gün göğüs bölgesiyle ilgili omurlar ve kaburgalarla ilgili bir süreç başlayacak. Daha titiz bir çalışma yürüteceğiz. Daha sonra karın ve kuyruk omurlarıyla devam edecek" dedi.

Türkiye'de ilk! Balinanın iskeleti gün yüzüne çıkarılıyor

"415 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYIT YAPTI"

Prof. Dr. Ayas, kazının öğrencilerle birlikte yapılmasının Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Öğrenci katılımlı bir deniz memelisi iskelet çıkartılması Türkiye’de ilk kez oluyor. Öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. 415 Mersin Üniversitesi öğrencisi kayıt yaptı ve şu anda kazı faaliyetlerinde çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"BU HAYVANIN YAŞAM ŞARTLARINI ÖĞRENİYORUZ"

Öğrencilerin kazı sürecinde sadece kemikleri çıkarmakla kalmadıklarını, aynı zamanda balinanın yaşamını ve deniz memelilerini yakından tanıdıklarını belirten Ayas, "Aslında kemiklerin isimlerini öğreniyoruz. Bu hayvanın yaşam şartlarını öğreniyoruz. Göç yollarını öğreniyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Ve aslında öğrencilerimiz sadece bir kazı yapmıyorlar, deniz memelileri hakkında, denizde karşılaştıkları tehditler de dahil olmak üzere birçok konuda bilgileniyorlar" diye konuştu.

Türkiye'de ilk! Balinanın iskeleti gün yüzüne çıkarılıyor

Kazı çalışmalarında kadın öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ayas, "Özellikle kadın öğrencilerimizin yoğun ilgisi var. Ve kadın emeği de çok fazla. O anlamda da Mersin Üniversitesi kadın öğrencilerimize de çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk! Balinanın iskeleti gün yüzüne çıkarılıyor

"DENİZ CANLILARI MÜZESİNDE ZİYARETE AÇILMIŞ OLACAK"

Kazı sürecinin ardından balinanın iskeletinin müze bahçesinde sergileneceğini de belirten Ayas, "Kemikleri numaralandırdıktan sonra birleştirme aşaması olacak. Üç parça olarak birleştireceğiz; kafa, gövde ve kuyruk. Daha sonra bunu askıya alacağız ve askıda sergilenecek. Müzemizin bahçesinde tüm Mersinliler, Mersin Üniversitesi öğrencileri ve Deniz Canlıları Müzesini gezen tüm ziyaretçiler için ziyarete açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jessica Radcliffe öldü mü? Balina saldırısı videosu sosyal medyada gündem oldu
ETİKETLER
#Fin Balinası
#Mersin Üniversitesi
#Deniz Canlıları Müzesi
#Bilimsel Keşif
#Öğrenci Katılımı
#Deniz Memelileri
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.