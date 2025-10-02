Türkiye'de ilk! Balinanın iskeleti gün yüzüne çıkarılıyor

Mersin Körfezinde 2021 yılında bir deniz aracının çarpması sonucu ölen Fin balinasının iskeletinin çıkarılması çalışmaları sürüyor. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen balinanın iskeletinin çıkarılması çalışmalarında çene ve kafatası kemiklerine ilk günlerde kısmen ulaşıldı. Önümüzdeki günlerde göğüs bölgesi, omurga ve kuyruk kemiklerinin çıkarılması planlanıyor.

415 üniversitesi öğrencisinin katıldığı kazıda, öğrenciler sadece kemikleri çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda balinanın kemiklerini öğrenerek deniz memelilerinin yaşam şartlarını ve göç yollarını inceleme fırsatı bulacak. Kazı tamamlandıktan sonra kemikler numaralandırılacak ve müze bahçesinde üç parçadan oluşacak şekilde kafa, gövde, kuyruk askıya alınarak sergilenecek. Böylece hem öğrenciler hem de müze ziyaretçileri balinanın iskeletini yakından görebilecek.

KAFATASI KEMİKLERİNE, KISMEN ULAŞILDI

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, kazının öğrenci katılımıyla bilimsel bir çalışma olarak yürütüldüğünü belirterek, "Öğrencilerimizle katılımlı bir bilimsel kazı etkinliği düzenledik. 1-8 Ekim arasında bu kazı etkinliğimiz sürecek. Yoğun bir çalışma var. Plana göre ilk gün kafa bölgesindeki çene ve kafatası, alt çene, üst çene ve kafatası kemiklerine ulaşmak gibi bir hedefimiz vardı. Ve buna kısmen ulaştık. İkinci gün göğüs bölgesiyle ilgili omurlar ve kaburgalarla ilgili bir süreç başlayacak. Daha titiz bir çalışma yürüteceğiz. Daha sonra karın ve kuyruk omurlarıyla devam edecek" dedi.

"415 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYIT YAPTI"

Prof. Dr. Ayas, kazının öğrencilerle birlikte yapılmasının Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Öğrenci katılımlı bir deniz memelisi iskelet çıkartılması Türkiye’de ilk kez oluyor. Öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. 415 Mersin Üniversitesi öğrencisi kayıt yaptı ve şu anda kazı faaliyetlerinde çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"BU HAYVANIN YAŞAM ŞARTLARINI ÖĞRENİYORUZ"

Öğrencilerin kazı sürecinde sadece kemikleri çıkarmakla kalmadıklarını, aynı zamanda balinanın yaşamını ve deniz memelilerini yakından tanıdıklarını belirten Ayas, "Aslında kemiklerin isimlerini öğreniyoruz. Bu hayvanın yaşam şartlarını öğreniyoruz. Göç yollarını öğreniyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Ve aslında öğrencilerimiz sadece bir kazı yapmıyorlar, deniz memelileri hakkında, denizde karşılaştıkları tehditler de dahil olmak üzere birçok konuda bilgileniyorlar" diye konuştu.

Kazı çalışmalarında kadın öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ayas, "Özellikle kadın öğrencilerimizin yoğun ilgisi var. Ve kadın emeği de çok fazla. O anlamda da Mersin Üniversitesi kadın öğrencilerimize de çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"DENİZ CANLILARI MÜZESİNDE ZİYARETE AÇILMIŞ OLACAK"

Kazı sürecinin ardından balinanın iskeletinin müze bahçesinde sergileneceğini de belirten Ayas, "Kemikleri numaralandırdıktan sonra birleştirme aşaması olacak. Üç parça olarak birleştireceğiz; kafa, gövde ve kuyruk. Daha sonra bunu askıya alacağız ve askıda sergilenecek. Müzemizin bahçesinde tüm Mersinliler, Mersin Üniversitesi öğrencileri ve Deniz Canlıları Müzesini gezen tüm ziyaretçiler için ziyarete açılmış olacak" ifadelerini kullandı.