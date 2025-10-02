Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp çağrı ekranını değiştirdi: Tüm seçenekler tek bir yerde birleşti

WhatsApp, iOS kullanıcılarının arama deneyimini kökten değiştirecek büyük bir yeniliği resmen teste soktu. Artık 31 kişilik grup görüşmeleri başlatmak ve görüşmeleri önceden planlamak için tek bir yere bakmak yetiyor.

02.10.2025
02.10.2025
saat ikonu 14:13

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların deneyimini daha düzenli ve basit hale getirmek amacıyla yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Arama sekmesine "Birleşik Çağrı Merkezi" (Unified Call Hub) ekleniyor.

WABetaInfo'nun raporuna göre, yeni arayüzde arama başlatma, arama planlama ve telefon tuş takımına erişim gibi seçenekler tek bir ekranda birleşiyor. Yenilik, kullanıcıların kişisel ve grup aramalarını yönetme süreçlerini kısaltarak iletişimi daha zahmetsiz bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Birleşik Çağrı Merkezi daha önce platformunda kullanıma sunulmuştu. , platformlar arasında tutarlı bir deneyim sağlamak adına aynı işlevselliği şimdi de kullanıcılarına taşıyor.

WhatsApp çağrı ekranını değiştirdi: Tüm seçenekler tek bir yerde birleşti

TEK TIKLA ARAMA VE PLANLAMA KOLAYLIĞI

Yenilenen arayüz, arama sekmesinin sağ üst köşesinde görülen artı (+) düğmesini barındırıyor. Kullanıcılar bu kısayol aracılığıyla tek tek veya 31 katılımcıya kadar grup görüşmeleri başlatabiliyor. Ayrıca arama planlama özelliği de mevcut. Kullanıcılar, görüşmelerini önceden ayarlayarak ayrıntılarını sohbette paylaşma imkanı buluyor.

Geçen ay WhatsApp, iPhone'larda yeni bir arama menüsü kullanıma sundu. Bu menüde, ayrı sesli ve görüntülü arama düğmeleri, iş sohbetleri ve grup sohbetlerinde bağlantılar ve zamanlama dahil olmak üzere tek bir birleşik seçenekle değiştirildi.

