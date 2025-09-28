Menü Kapat
20°
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp'ta sahte avukat tuzağı: Kimlik gönderenler dikkat

Dolandırıcılar WhatsApp üzerinden sahte avukat yazılarıyla kimlik bilgilerini ele geçiriyor. Uzmanlar, kimlik doğrulaması isteyenlere asla belge gönderilmemesi konusunda uyarıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 15:32

WhatsApp üzerinden kimliğini veya kendi fotoğrafını gönderenler için önemli bir uyarı geldi. Brandenburg Tüketici Merkezi'nin verdiği bilgilere göre, şu anda İsviçre'de bulunduğu iddia edilen bir hukuk bürosuna ait yazıları dolaşıyor. İlk bakışta resmi görünen yazılardan bir örneği Tüketici Merkezi kamuoyuyla paylaştı.

"ON BİNLERCE AVRO KAZANÇ" VAADİYLE KANDIRIYORLAR

Mektuplarda, mağdurların birkaç bin avro tazminat alma hakkı olduğu izlenimi veriliyor. Tüketici Merkezi'ne ulaşan yazıda, ilgili kişiye on binlerce avro tazminat ödeneceği vadedilmiş. Mektuba ek olarak, sahte Uluslararası Adalet Divanı kararları ve sahte bir vekalet hesabına ait banka ekstreleri ve hatta avukatlık hizmetleri için düzenlenmiş sahte bir fatura da gönderiliyor.

WhatsApp'ta sahte avukat tuzağı: Kimlik gönderenler dikkat

Dolandırıcılar bu olayda işi o kadar ileriye götürmüş ki, kurbanlarına tazminatın yatırıldığı iddia edilen bir hesap için kullanıcı bilgileri bile veriyorlar. Bu hesaba ulaşabilmek için tek yapılması gereken ise telefon, WhatsApp veya e-posta yoluyla bir çevrim içi kimlik doğrulaması" gerçekleştirmek.

Üstelik mağdurlar üzerinde baskı oluşturmak için mektuba bir son tarih de ekleniyor ve bu tarihe kadar kimlik doğrulamasının yapılması isteniyor.

WhatsApp'ta sahte avukat tuzağı: Kimlik gönderenler dikkat

Yöntem her zaman benzer şekilde işliyor: Suçlular kendilerini banka çalışanı veya avukat olarak tanıtıyor. Sözde acil konularla mağdurları kimlik doğrulamaya zorluyorlar. Güven oluşturmak için tanınmış şirketlerin adlarını kullanıyor veya resmi belgeleri taklit ediyorlar.

Brandenburg Tüketici Merkezi sözcüsü Joshua Jahn şu uyarıyı yapıyor: "WhatsApp veya diğer kanallar üzerinden, mağdurların kimlik bilgilerini ele geçirerek onların adına hesap açmaya veya kredi çekmeye çalışıyorlar. Kimliğini suçlulara veren herkes, kimlik hırsızlığı ve kötüye kullanım riskiyle karşı karşıya kalır."

WhatsApp'ta sahte avukat tuzağı: Kimlik gönderenler dikkat

Bu nedenle tüketicilerin, kimlik doğrulaması isteyen kişilerin kim olduğuna dikkatle bakmaları ve asla WhatsApp veya telefon yoluyla kimlik bilgilerini paylaşmamaları gerekiyor.

