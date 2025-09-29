Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Instagram arayüzünü sil baştan yazıyor: İşte yeni Reels odaklı tasarım

Instagram, Hindistan ve Güney Kore'de Reels odaklı yeni arayüzünü test etmeye başladı. Hikayelerin gösterildiği bölüm değişmezken Reels ve DM gibi sekmelerin yerleri değiştirildi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.09.2025
16:25
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
16:25

Meta çatısı altındaki Instagram Hindistan ve Güney Kore'de platformunu merkeze alan yeni bir arayüz test ediyor. Henüz genel kullanıma sunulmayan güncelleme, ilk önce Reels sayfasını gösterecek şekilde tasarlandı.

Yeni tasarımda, kullanıcıların alışık olduğu üst kısımdaki Hikayeler aynı şekilde yerini koruyor. Ancak önemli bir değişiklik olarak doğrudan mesajlar için kullanılan buton ortadaki gezinme çubuğuna taşındı. Reels sekmesi ikinci sıraya alındı ve sekmeler arasında kaydırarak geçiş yapılabilecek. Düzenlemeyle birlikte Reels'in uygulamanın merkezine konumlandırıldığı net biçimde görülüyor.

Instagram arayüzünü sil baştan yazıyor: İşte yeni Reels odaklı tasarım

TAKİP EDİLENLER SEKMESİNE 3 FARKLI AKIŞ SEÇENEĞİ

Takip Edilenler sekmesi de arayüzde yeni bir konuma sahip oldu. Reels'in hemen yanında yer alan bu bölüm, üç farklı akış seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor:

  • "Tümü" seçeneği takip edilen hesaplardan önerilen gönderiler ve Reels videolarını bir araya getiriyor.
  • "Arkadaşlar" sekmesi yalnızca karşılıklı takip edilen kişilerden gelen paylaşımları gösteriyor.
  • "En Yeniler" ise en güncel gönderiler ve Reels içeriklerini sıralıyor.

Instagram söz konusu yeniliğin şimdilik yalnızca sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle denendiğini duyurdu. Test süreci bittikten sonra yeni tasarımın küresel ölçekte devreye alınması bekleniyor.

kısa süre önce yaptığı açıklamada Instagram'ın aylık 3 milyar kullanıcıya ulaştığını belirtmişti. Şirketin pazartesi günü paylaştığı verilerde, büyümenin büyük oranda, her gün 4,5 milyar kez yeniden paylaşılan kısa videolardan kaynaklandığı belirtildi.

#meta
#reels
#Sosyalmedya
#Instagram Sorunları
#Instagram Arayüzü
#Teknoloji
