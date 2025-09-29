iPhone hata düzeltmeleri yolda: iOS 26.0.1 çok yakında kullanıma sunuluyor

Apple, iPhone kullanıcılarının yakından takip ettiği yeni yazılım güncellemesi iOS 26.0.1 için son hazırlıklarını yapıyor. MacRumors sitesinin haberine göre güncelleme çok yakında kullanıma sunulacak.
Başlangıçta güncellemenin 23A350 yapı numarasıyla geleceği belirtilmişti. Ancak son paylaşıma göre iOS 26.0.1 artık 23A355 yapı numarasıyla dağıtılacak. Yapı numarasındaki değişiklik, Apple'ın planlanandan daha fazla hata düzeltmesi veya iyileştirme eklediğine işaret ediyor.
iOS 26.0.1 farklı iPhone modellerinde ortaya çıkan bir dizi yazılım hatasını gidermeyi hedefliyor:
iOS 26.0.1 sürümünün dağıtımı önümüzdeki birkaç gün içinde başlayacak.
Öte yandan daha kapsamlı yenilikler içeren iOS 26.1 sürümü halihazırda beta aşamasında. Beta sürümü, iOS 26.0.1 ile birlikte gelecek hata düzeltmelerini barındıracak. Ayrıca Apple Intelligence ve Canlı Çeviri özellikleri Türkçe dahil daha fazla dil desteği kazanacak. Bunun yanında Apple Music, Takvim, Fotoğraflar ve Safari uygulamalarında da küçük çaplı değişiklikler dikkat çekiyor.