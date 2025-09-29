Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone hata düzeltmeleri yolda: iOS 26.0.1 çok yakında kullanıma sunuluyor

Apple, iOS 26.0.1 güncellemesini kısa süre içinde yayınlamaya hazırlanıyor. Güncelleme iPhone Air ve iPhone 17 serisinde kamera, Wi-Fi, CarPlay, Takvim araması ve Apple Intelligence indirme sorunlarını çözecek.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.09.2025
14:53
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
14:53

, iPhone kullanıcılarının yakından takip ettiği yeni iOS 26.0.1 için son hazırlıklarını yapıyor. MacRumors sitesinin haberine göre güncelleme çok yakında kullanıma sunulacak.

Başlangıçta güncellemenin 23A350 yapı numarasıyla geleceği belirtilmişti. Ancak son paylaşıma göre iOS 26.0.1 artık 23A355 yapı numarasıyla dağıtılacak. Yapı numarasındaki değişiklik, Apple'ın planlanandan daha fazla hata düzeltmesi veya iyileştirme eklediğine işaret ediyor.

iPhone hata düzeltmeleri yolda: iOS 26.0.1 çok yakında kullanıma sunuluyor

IOS 26.0.1 GÜNCELLEMESİ İLE ÇÖZÜLECEK SORUNLAR

iOS 26.0.1 farklı modellerinde ortaya çıkan bir dizi yazılım hatasını gidermeyi hedefliyor:

  • iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde kamera ile ilgili hata
  • iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde Wi-Fi bağlantısının kısa süreli kopup yeniden bağlanmasına neden olan sorun (aynı problem araçlarda kablosuz CarPlay kullanımını da kesintiye uğratıyor)
  • Bazı kullanıcılar için Takvim uygulamasında arama fonksiyonunun çalışmamasına yol açan hata
  • iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde Apple Intelligence yapay zeka modellerinin indirilememesi sorunu

iOS 26.0.1 sürümünün dağıtımı önümüzdeki birkaç gün içinde başlayacak.

iPhone hata düzeltmeleri yolda: iOS 26.0.1 çok yakında kullanıma sunuluyor

IOS 26.1 BETA SÜRECİNDE

Öte yandan daha kapsamlı yenilikler içeren iOS 26.1 sürümü halihazırda beta aşamasında. Beta sürümü, iOS 26.0.1 ile birlikte gelecek hata düzeltmelerini barındıracak. Ayrıca Apple Intelligence ve Canlı Çeviri özellikleri Türkçe dahil daha fazla dil desteği kazanacak. Bunun yanında Apple Music, Takvim, Fotoğraflar ve Safari uygulamalarında da küçük çaplı değişiklikler dikkat çekiyor.

