20°
iPhone 17 heyecanı hüsran oldu: Mühürlü kutudan çıkanlar pes dedirtti

BAE'de bir vatandaş, iPhone 17 diye aldığı ürünün kutusundan telefon yerine taş çıkması üzerine şoka uğradı. Satıcı ise kutunun sahte olduğunu kendisinin de bilmediğini savundu.

'nde yaşayan Ahmed Saeed isimli bir vatandaşın yeni iPhone 17 alma heyecanı şok ve hayal kırıklığına dönüştü. Perşembe günü bir cep telefonu mağazasından satın aldığı mühürlü kutuyu evinde açan Saeed, beklediği akıllı telefon yerine küçük taşlarla karşılaştı.

Saeed, Gulf Today'e yaptığı açıklamada olayın perşembe akşamı yaşandığını aktardı. Satın alma sırasında kutunun tamamen orijinal göründüğünü, Apple ambalajlarıyla en ufak fark taşımadığını ve ağırlığının da olağan dışı olmadığını söyledi.

Evinde ailesinin önünde kutuyu açtığında ise telefon yerine özenle yerleştirilmiş taşların çıkması ise herkesi şaşkına çevirdi. "İnanamadım. Kutu mühürlüydü ve çok gerçekçi görünüyordu. Böyle bir şey aklıma bile gelmezdi" ifadelerini kullandı.

iPhone 17 heyecanı hüsran oldu: Mühürlü kutudan çıkanlar pes dedirtti

SAHTE OLDUĞUNU SATICI BİLE BİLMİYORMUŞ

Olayın ardından Saeed hemen mağazaya geri döndü. Kutuyu gördüğünde aynı şaşkınlığı yaşayan satıcı, ürünün resmi Apple mağazasından veya yetkili distribütörden gelmediğini kabul etti. Ancak kendisinin de dolandırıldığını ve kutunun sahte olduğunu bilmediğini belirtti.

Satıcı, "Çoğu müşteri ürünü mağazada açıyor. Dolandırma niyetim olmadı. Ben de kandırıldım çünkü paket mükemmel görünüyordu" diye kendini savundu. Süreç ise Saeed'in parasını geri alması ve sahte kutuyu iade etmesiyle sona erdi.

iPhone 17 heyecanı hüsran oldu: Mühürlü kutudan çıkanlar pes dedirtti

"CİHAZI MAĞAZADA AÇIN"

Saeed, maddi kayba uğramadığı için sevindiğini belirtirken diğer müşterilerin de dikkatli davranması gerektiğini dile getirdi. "Cihazınızı mutlaka mağazada açın ve kontrol edin. Benim yaşadığım herkesin başına gelebilir" tavsiyesinde bulundu.

