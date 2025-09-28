Hazreti Nuh'un gemisinin orada olduğuna inanılıyor! AFAD, bölgede LIDAR teknolojisi ile veri topladı

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın özel talimatıyla, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın uzman ekiplerinden oluşan teknik heyet ve katılımcılar, saha uygulaması kapsamında Cudi Dağı Sefine bölgesinde Hazreti. Nuh'un gemisinin indiğine inanılan alanda LIDAR (lazer darbeleriyle bir nesne veya yüzeyin uzaklığını ölçmeye yarayan teknoloji) ve dron kullanarak veri topladı.

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜ OLUŞTURULACAK

Yaklaşık 3,5 saat süren dron uçuşlarıyla Sefine bölgesindeki tarihi kalıntıların binlerce fotoğrafı çekilerek bilgisayarda birleştirme yöntemiyle 3 boyutlu koordinatlı görüntüler oluşturulacak.

Tarihi kalıntıların zamanla iklim kaynaklı afetlerin etkisiyle nasıl değiştiği, uğradığı tahribat ve uygulanabilecek güçlendirme yöntemleri üzerine çalışma yürütülecek. Tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyan bu araştırmanın özellikle Mardin ve Şırnak’ta yapılması, ayrıca Şırnak'ın tarihi yapıları ile Cudi Dağı’ndaki Nuh'un gemisinin indiğine inanılan Sefine bölgesinde gerçekleştirilmesi son derece anlamlı bulundu ve sevinçle karşılandı.