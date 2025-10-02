Diyarbakır'da kuyumcular diken üstünde! Dükkanları kurşunlayıp, 100 bin dolar istediler

Diyarbakır’da kuyumcular son günlerde bir çetenin hedefi haline geldi. Bir kuyumcuya gece saatlerinde silahlı saldırı yapılırken başka bir esnafta da mesaj atarak 100 bin dolar istediler. Bölge esnafı yaşananlardan büyük bir tedirginlik duyarken Sarraflar ve Kuyumcular Odası, yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığından yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde ildeki bazı kuyumcu işyerlerine yönelik tekrarlayan ve son derece endişe verici olaylar hakkında kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğduğu belirtildi.

"ESNAFIMIZ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK BASKI OLUŞTURUYORLAR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu saldırılar genellikle motosiklet veya bisiklet kullanan kişi/kişilerce işyerlerinin kurşunlanması şeklinde tekrarlanmıştır. Olaylardan bazıları şunlardır. Geçen ay Önder Kuyumculuk üç ayrı tarihte aynı yöntemle hedef alınmıştır. Dün gece ve bu sabaha karşı ise İzol Kuyumculuk yine aynı sistemle saldırıya uğramıştır. Ayrıca, esnafımızdan birine yönelik olarak yabancı uyruklu bir numaradan gönderildiği tespit edilen bir tehdide de rastlanmıştır. Söz konusu şüpheli mesajda mağdur esnafa "100 bin Dolar ödeme yapınız" şeklinde şantaj/tehdit içeriği bulunmuştur. Bu tür tehdit ve şantaj girişimleri, işyerlerimizdeki güvenlik kaygılarını daha da artırmakta ve esnafımız üzerinde psikolojik baskı oluşturmaktadır.

"YETKİLİLERDEN İVEDİLİKLE ADIM ATILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Odamız, bu olayların ortaya çıkmasından itibaren Emniyet Birimlerimizle koordineli olarak hareket etmiş; tüm gerekli bilgi ve belge paylaşımını sağlamıştır. Emniyet teşkilatımızın kararlı çalışmaları takdire şayandır; ancak saldırganların kimlikleri ve bu olayların arkasındaki organizasyon/örgütlenme henüz net olarak tespit edilememiştir. Olayların derhal aydınlatılması, faillerin süratle yakalanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi; esnafımızın hedef alınmasını önleyecek caydırıcı ve somut tedbirlerin alınması; tehdit/şantaj mesajı alan esnafların güvenliğinin acil olarak sağlanması ve benzer olayların tekrar etmemesi için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması; konunun ilgili tüm kurumlarla şeffaf şekilde paylaşılması hususlarında yetkililerden ivedilikle adım atılmasını talep ediyoruz. Kamuoyuna da duyurmak isteriz ki; esnafımızın can ve mal güvenliği bizim için birinci derecede önemlidir.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bu süreçte odamız, esnafımızın yanında olmaya devam edecek; Emniyet ve diğer yetkili mercilerle iş birliğini sürdürerek olayların takipçisi olacaktır. Olayla ilgili bilgi sahibi olanların Emniyet birimlerine ve Odamıza ulaşmaları; mağduriyet yaşayan esnafımızın ise doğrudan polise ve odamıza bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir. Son olarak, bölgemizde huzurun ve güvenli ticaret ortamının yeniden tesis edilmesi için tüm kamu kurumlarını göreve çağırıyor; ilimiz esnafına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"