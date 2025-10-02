Menü Kapat
18°
 Hüseyin Bahcivan

Ankara Mamak, Atındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 2 Ekim ASKİ su kesintisi

2 Ekim 2025 Perşembe günü Ankara'nın Mamak ve Altındağ ilçeleri dahil olmak üzere birçok bölgesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Ankara Mamak, Altındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor. Konuyla ilgili ASKİ resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Ankara Mamak, Atındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 2 Ekim ASKİ su kesintisi
02.10.2025
02.10.2025
13:49

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 'nın su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü Hattı'nda arıza meydana geldi. Yaşanan arızadan dolayı yeni hat imalatının yapılmakta olduğu belirtildi. Bu sebepten dolayı ise yeterli su verilemeyeceğinden, il genelinde dönüşümlü su uygulaması yapılıyor. Bu kapsamda Ankara'nın birçok ilçesinde yaşanıyor.

Vatandaşlar tarafından Ankara , su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor.

Ankara Mamak, Atındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 2 Ekim ASKİ su kesintisi

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 2 EKİM?

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen su kesintisi 1 Ekim 2025 Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında başladı. Su kesintisinin bugün saat 23.55'de sona ereceği duyuruldu.

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'nın Mamak ilçesinde su kesintisinden etkilenen bölgeler şöyle:

Ankara Mamak, Atındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 2 Ekim ASKİ su kesintisi

"BAŞAK EKİN BOSTANCIK GÖKÇEYURT (ÜST KOT) ALTIAĞAÇ KARAAĞAÇ HÜSEYİNGAZİ BAHÇELERİÇİ BAHÇELERÜSTÜ HARMAN MİSKET (ALT KOT) ÇAĞLAYAN (ALT KOT) HÜREL GÜLVEREN DİRİLİŞ ALTINEVLER ŞAFAKTEPE (ALT KOT) DEMİRLİBAHÇE (ALT KOT) DERBENT ARAPLAR DOSTLAR TEPECİK KÖSTENCE KUSUNLAR KAYAŞ KÜÇÜKKAYAŞ ŞAHAP GÜRLER YEŞİLBAYIR KIBRISKÖY BAYINDIR YENİ BAYINDIR ORTAKÖY KUTLUDÜĞÜN LALAHAN KARŞIYAKA ÜREĞİL"

Ankara Mamak, Atındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 2 Ekim ASKİ su kesintisi

ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ise P10 pompa istasyonunun tekrardan çalışmaya başladığı duyuruldu. İçme suyu şebeke hatlarında herhangi bir arızanın yaşanmaması için bölgeye kontrollü olarak sular veriliyor.

ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre tahini saat 14.00'te yüksek kotlar hariç, ilçe geneline sular verilmeye başlanacak. Yüksek kotlarda oturan vatandaşların ise en geç bugün gece saat 23.00'ten itibaren su almaya başlaması öngörülüyor.

#su kesintisi
#altındağ
#mamak
#aşkın gücü
#Ankara
#Su Arıza
#Su Kesintisini
#Aktüel
