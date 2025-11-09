UNESCO ödüllü Abdal geleneği ustası Adem Göçer vefat etti

Anadolu Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Adem Göçer'in ölümü üzerine Kırşehir Valisi, milletvekilleri ve belediye başkanı taziye mesajları yayımladı.

Adem Göçer, Abdal geleneğini yaşatma konusundaki büyük katkıları ve Anadolu kültürüne kazandırdığı eşsiz değerlerle hafızalarda yer edindi. Sanatçının cenazesi için memleketi Kırşehir'de hazırlıklar sürüyor.