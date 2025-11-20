Menü Kapat
19 Kasım Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı…Dün en çok ne izlendi?

Kasım 20, 2025 08:59
1
19 kasim 2025 reyting sonuclari

19 Kasım 2025 reyting sonuçları merakla bekleniyor. Zira dün akşam ekranlara damga vuran dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra bir yeni yapım daha yayın hayatına “Merhaba” dedi. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Sakıncalı dizileri aynı anda seyirciyle buluşurken, “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı…

2
19 kasim 2025 reyting sonuclari

19 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de Sahipsizler isimli diziler yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıktı. Aynı zamanda dün akşam Now TV’de başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Badem’in paylaştığı Sakıncalı dizisi ilk bölümüyle ekranlarda yer aldı. Heyecan dolu bölümlerin sona ermesiyle de reyting sonuçları televizyonda dünyasında konuşulmaya başlandı…

3
19 kasim 2025 reyting sonuclari

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya 22. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 4. Bölümüyle, Star TV’de ise Sahipsizler dizisi 38. Bölümüyle izleyici ile buluştu. Ayrıca Now TV’de Sakıncalı isimli dizinin ilk bölümü yayınlandı. Dün akşam dizi izlemeyi tercih etmeyenler için ise ekranlarda farklı seçenekler yer aldı. TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşanırken, TRT1’de yabancı sinema Garfield, Show TV’de ise Güldür Güldür Show seyirciye eğlenceli anlar yaşattı.

4
19 kasim 2025 reyting sonuclari

19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğine dair bilgileri içeren 19 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

