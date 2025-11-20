19 Kasım Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya 22. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 4. Bölümüyle, Star TV’de ise Sahipsizler dizisi 38. Bölümüyle izleyici ile buluştu. Ayrıca Now TV’de Sakıncalı isimli dizinin ilk bölümü yayınlandı. Dün akşam dizi izlemeyi tercih etmeyenler için ise ekranlarda farklı seçenekler yer aldı. TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşanırken, TRT1’de yabancı sinema Garfield, Show TV’de ise Güldür Güldür Show seyirciye eğlenceli anlar yaşattı.