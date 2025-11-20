Tarım İşletmeleri küçükbaş hayvan satacak! İşte ihale tarihi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 300 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 100 erkek ve 200 dişi olmak üzere 300 reforme küçükbaş, iki parti halinde açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 1 Aralık Pazartesi günü işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.