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 | Dilek Ulusan

Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Cannes Film Festivali'nde hamile olduğunu duyuran oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Son olarak 'Aşkı Hatırla' dizisinin galasına katılan Başak Gümülcinelioğlu, erkek bebek beklediğini açıkladı.

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Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 09:39

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Çağrı Çıtanak ile 202'de hayatını birleştirmişti. Cannes Film Festivali'nde hamile olduğunu duyuran oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

5 aylık hamile olan Başak Gümülcinelioğlu, anne olmak için gün sayıyor. Yer aldığı filmin galasında konuşan Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Ünlü oyuncu, bir erkek çocuk beklediklerini belirterek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali'nde anne olacağını müjdelemişti. Eşi Çağrı Çıtanak da babalık heyecanını takipçileriyle paylaştı. Eşinin festivalde verdiği pozlardan birini paylaşan Çıtanak, "Yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir Çağrı, yeni bir aile, yeni alışkanlıklar… Bir test çubuğunda iki çizgiyi görene kadar korkunç olan her şey bir anda en büyük hayalim oldu. Geçmişi unutmaya hiç bu kadar hevesli olmamıştım. Yapacağımız her şey için, yaşayacağımız her şey için, bütün oyunlarımda bana eşlik edeceğin, en sıkı takım arkadaşlarımdan biri olacağın sana şimdiden teşekkür ederim" dedi.

Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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