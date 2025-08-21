Boşanma iddialarına Burak Özçivit son noktayı koydu! Hamlesi Fahriye Evcen'i gülücüklere boğdu

Beyaz Magazin'in iddialarına göre; Fahriye Evcen ile Burak Özçivit yaşadığı şiddetli kavga sonrası boşanmaya karar verdi. Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlarken, Burak Özçivit ise son hamlesiyle Fahriye Evcen'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN'İ YORUMUYLA MEST ETTİ

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in boşanma söylentilerinin ortaya atılmasının ardından sosyal medyadaki hamleleri iddiaları çürüttü. Fahriye Evcen yazılı bir açıklama yaparken, Özçivit'in eşinin fotoğrafına yazdığı ''İnadına çok güzelsin Aşkım'' yorumuna ise beğeni yağdı.

FAHRİYE EVCEN BOŞANMA HABERLERİ SONRASI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Beyaz Magazin programında ortaya atılan şiddet iddiası Fahriye Evcen'i sinirlendirdi. Fahriye Evcen yazılı bir açıklama yaparak hukuki işlem başlattıklarını duyurdu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, birlikte yayımladıkları açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.