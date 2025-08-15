Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Enes Batur'un evlenmesine günler kalan Başak Karahan hamlesine eleştiri yağdı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur bir dönem aşk yaşadığı Başak Karahan'ın evlenmesine günler kala yaptığı hamleyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Enes Batur, Başak Karahan ile yıllar önce çektirdiği kareyi yakınlaştırarak profil fotoğrafı olanlar oldu.

Enes Batur'un evlenmesine günler kalan Başak Karahan hamlesine eleştiri yağdı
YouTube fenomeni Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesine sayılı günler kala sosyal medyada gündem yaratacak bir hamle yaptı. Karahan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yakınlaştırarak Instagram profil fotoğrafı yapan Batur, kısa süre sonra bu fotoğrafı kaldırdı. Bu hareket, kısa sürede X'te gündeme oturdu!

ENES BATUR'UN BAŞAK KARAHAN HAMLESİNE ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi Enes Batur ile Başak Karahan, yıllar önce ayrılmış ve bir daha da bir araya asla gelmemişti. Başak Karahan hazırlıkları yaparken, Enes Batur'un yıllar önce Başak Karahan ile çektirdiği kareyi yakınlaştırıp profil resmi yapmasına yağdı.

Enes Batur'un evlenmesine günler kalan Başak Karahan hamlesine eleştiri yağdı

Sosyal medyada 5 milyona yakın takipçisi olan Enes Batur, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Uzun süre önce ayrıldığı Başak Karahan'ın düğününe günler kala yaptığı hamleye ise eleştiri yağdı. Çoğu kişi Enes Batur'un yaptığının saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Enes Batur'un evlenmesine günler kalan Başak Karahan hamlesine eleştiri yağdı
#düğün
#ayrılık
#eleştiri
#sosyal-medya
#Enes Batur
#Başak Karahan
#Magazin
