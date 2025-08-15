Enes Batur'un evlenmesine günler kalan Başak Karahan hamlesine eleştiri yağdı

YouTube fenomeni Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesine sayılı günler kala sosyal medyada gündem yaratacak bir hamle yaptı. Karahan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yakınlaştırarak Instagram profil fotoğrafı yapan Batur, kısa süre sonra bu fotoğrafı kaldırdı. Bu hareket, kısa sürede X'te gündeme oturdu!

ENES BATUR'UN BAŞAK KARAHAN HAMLESİNE ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi Enes Batur ile Başak Karahan, yıllar önce ayrılmış ve bir daha da bir araya asla gelmemişti. Başak Karahan düğün hazırlıkları yaparken, Enes Batur'un yıllar önce Başak Karahan ile çektirdiği kareyi yakınlaştırıp profil resmi yapmasına eleştiri yağdı.

Sosyal medyada 5 milyona yakın takipçisi olan Enes Batur, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Uzun süre önce ayrıldığı Başak Karahan'ın düğününe günler kala yaptığı hamleye ise eleştiri yağdı. Çoğu kişi Enes Batur'un yaptığının saygısızlık olduğunu dile getirdi.