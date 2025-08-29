Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Fatih Terim ile fotoğrafını kaldıran Kerem Aktürkoğlu'na Merve Terim'den cevap

Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile olan tüm karelerini sildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Fatih Terim ile olan karesini de kaldırmasının ardından ilk tepki Merve Terim'den geldi.

29.08.2025
29.08.2025
29.08.2025

Benfica 'nun 'ye olduğunu açıkladı. Kerem Aktürkoğlu, transfer haberinin açıklanmasının ardından ile ilgili paylaşımlarını kaldırdı. Kerem Aktürkoğlu'nun ile olan kareleri kaldırmasının ardından ise 'den tepki geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU, FATİH TERİM İLE OLAN KARESİNİ SİLDİ

Fenerbahçe, Aktürkoğlu'nu 22.5 milyon euro+2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. Kerem Aktürkoğlu ise daha önce formasını giydiği Galatasaray ile olan tüm karelerini kaldırdı. Kerem Aktürkoğlu ayrıca Fatih Terim ile olan kareyi de kaldırdı.

MERVE TERİM'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU PAYLAŞIMI GELDİ

Merve Terim sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun yıllar önce verdiği röportajı paylaştı. Kerem Aktürkoğlu röportajda, "Siz bana harika hoca oldunuz. umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilecek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonra rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum" derken, Merve Terim paylaşımına "Bu gözden kaçmış olabilir mi?" dedi.

Merve Terim paylaşımına ayrıca Barış Manço'nun "Eğri Eğri Doğru Doğru " şarkısını da ekledi. Kerem Aktürkoğlu ise Merve Terim'i sosyal medyadan takipten çıktı.

