Şarkıcı Lara son sağlık durumuyla ilgili kötü haberi paylaştı: Beynimde bir kitle belirlendi

Katmer Katmer, Allah Versin, Adam Gibi Adam gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Sağlığıyla ilgili zor bir süreçten geçtiğini anlatan şarkıcı, hastalığına dair son gelişmeleri paylaştı.

ŞARKICI LARA SEVENLERİNİ KORKUTTU!

Lara, paylaşımında sağlığı hakkında bilgi vererek, "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucu beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. "Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum. Hepinize sevgi ve şükranlarımla" dedi.

Birçok destek mesajı aldığını belirten Lara, bir sonraki paylaşımında; "Sevgili dostlarım, sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor; mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum." dedi.

LARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

19 Mart 1979 Kırıkkale doğumlu Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Mutlu Genç ile 2014'te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti ve 2015'te ''Bi Sana'' isimli şarkısını çıkardı. 2017 yılında İhaneti Giymişsin, 2020 yılında Mecburi Veda ve Sanal Alem teklilerini piyasaya sunmuştur. 2022 yılında Bi Dahaki Yaz adlı single çalışmasını piyasaya sunmuştur.