Johnny Depp tanınmaz halde! Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü

Karayip Korsanları serisiyle büyük beğeni toplayan Johnny Depp, son olarak 2020 yılında film projesinde yer aldı. Özel hayatında yaşadığı problemlerle sık sık gündeme gelen oyuncu, kariyerine geri dönüş yaptı.

JOHNNY DEEP BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Blow, Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde ve Doğu Ekspresinde Cinayet gibi yapımlarda birlikte çalıştığı Penelope Cruz ile yeni bir film için tekrar bir araya gelen Johnny Depp, rolü için hazırlıklara başladı. İkili, Day Drinker adlı filmde başrolleri paylaşacak.

Filmden ilk kare yayınlandı. Film şirketi Lionsgate, Depp'in merakla beklenen yeni filminden ilk görüntüyü paylaştı. Yeni rolü için bambaşka imaja bürünen Johnny Depp, sevenlerinden tam not aldı.

JOHNNY DEEP ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Eski eşi Amber Heard ile olaylı bir şekilde boşanan Depp'in Hollywood'a dönüşü de büyük ses getirdi. Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, Fransız yapımı Jeanne de Barry (2023) filminde rol almıştı. Kötü günleri geride bırakan oyuncu daha sonra Modi, Three Days on the Wing of Madness (2024) adlı filmin yönetmenliğini üstlendi. Yaklaşık 27 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturan yıldız, hayatını pembe diziye benzetmişti.