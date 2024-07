Kadir Ezildi ilk nişanını yaptı! Erzurum'da altınlar paralar havada uçuştu

20 Temmuz 2024 10:02 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 10:11

Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, görkemli nişan törenini yaptı. Sosyal medyadan an be an paylaşım yapan Kadir Ezildi artık hiç çekinmeden nişanlısı Gamze Türkmen'i herkese gösterdi. Nişana Gamze Türkmen'e takılan altınlar damga vurdu.

KADİR EZİLDİ İLK NİŞANINI YAPTI!

Günlerdir konuşulan Kadir Ezildi-Gamze Türkmen'in, nişan töreni 19 Temmuz gecesi gerçekleşti.

Masal gibi bir nişan töreni gündeme bomba gibi damga vururken Ezildi'nin nişanlısına taktığı takılar ise dudak uçuklattı.

Beşi bir yerdeler, tam altınlar, Trabzon kelepçesi derken takipçileri nişan mı düğün mü olduğunu anlamadı.

ERZURUM'DA ALTINLAR PARALAR HAVADA UÇUŞTU

Kadir Ezildi, nişanlısının önünde diz çöküp oynadığı video çok beğenildi. Kadir Ezildi'nin heyecanı videolara yansırken gece boyu paylaşım yapamaması dikkat çekti.

Ancak öte yandan kayınçosu fenomen Fırat Türkmen, ablası ve Kadir Ezildi'nin her anını paylaştı. Radyo sunucusu Doğan Can'da Ezildi'yi bir an olsun yalnız bırakmadı.

DOĞANCAN'DAN KADİR EZİLDİ'YE ALTIN!

Yakın arkadaş olan Kadir ve Doğan Cam yine nişana damga vurdular. Doğan Can, Kadir yerine, geline cumhuriyet altını taktı.

Altınların paraların havada uçuştuğu Erzurum nişanından sonra şimdide gözler İstanbul'a çevrildi. Ezildi, Eylül ayında İstanbul'a ikinci nişanını yapacak.

KADİR EZİLDİ NİŞANLISINI ÖVDÜ!

Öte yandan Kadir Ezildi, sosyal medyada nişanlısı Gamze Türkmen'i eleştirenleri sert bir dille uyardı. Nişanlısının güler yüzlü olduğunu ancak kameralardan hoşlanmadığını belirten Ezildi, "aşkım, sevgilim, eşim" paylaşımları yaptı.